Звичайне лушпиння разом із харчовою содою здатне замінити агресивну хімію, розчиняючи поверхневу іржу на сковорідках та ножах.

Картопляне лушпиння, яке зазвичай викидають, разом із невеликою кількістю харчової соди допомагає зняти легку іржу з кухонного металу: чавунних і сталевих сковорідок, деко, ножів, тертушок та старого начиння. Цей метод замінює покупний засіб від іржі, адже обидва інгредієнти вже є на кухні, повідомляє The Coolist.

За даними Food Republic, щавлева кислота в картоплі розчиняє іржу, а сода діє як м'який абразив і допомагає її відчистити. Для металу такий спосіб значно делікатніший, ніж агресивна хімія чи дротяна щітка.

Іржаве місце посипають тонким шаром соди, зверху кладуть лушпиння м'якоттю донизу. Ніж або дрібне начиння можна просто встромити в розрізану навпіл сиру картоплю. Залишають на ніч, а вранці відтирають під проточною водою лушпинням чи половинкою картоплини, вмоченою в соду. Для стійких плям додають дрібку крупної солі.

Крок, який вирішує все

Чи повернеться іржа, залежить від сушіння. Чавун не можна залишати висихати на повітрі: його витирають і на хвилину-дві ставлять на теплу конфорку, щоб випарувати залишки води.

Чавунному посуду після чищення потрібен новий захисний шар. Сковорідку тонко змащують олією зсередини й ззовні та запікають. Bob Vila радить близько столової ложки олії і годину за температури приблизно 175°C, а Food Republic для твердішого покриття пропонує 230–260°C.

Де картопля безсила

Метод розрахований лише на поверхневу іржу. Якщо вона вкриває більшу частину сковорідки або залишила глибокі раковини, знадобиться тривале замочування в суміші білого оцту та води в рівних пропорціях і тонка сталева вата. Глибоко пошкоджені речі, можливо, взагалі не варто рятувати, а готувати на іржавому посуді не можна.

Хімію процесу підтверджують і в Університеті Вісконсину в Медісоні: природна щавлева кислота картоплі зв'язується зі сполуками заліза й розчиняє легкі відкладення. Сода ж іржу не розчиняє, а лише механічно знімає розм'якшені частинки, пише The Times of India.

Фахівці з чищення також радять не чекати від картоплі дива. Керівник компанії Sustainable Furniture Лі Тресвей наголошує, що спосіб працює лише в досяжних місцях, адже картоплю треба втерти безпосередньо в пляму, повідомляє Ideal Home.

«Я рекомендую пробувати це на легших плямах іржі на садових меблях, а не на справді глибоких», — зазначив Тресвей.