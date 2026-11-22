Суцільний покрив з листя блокує доступ світла та кисню, що призводить до загибелі газону та розвитку небезпечних грибкових хвороб.

Шар мокрого опалого листя, що залишається на газоні кілька днів після дощів, створює умови для грибкових хвороб, бур'янів і шкідників. Багато хвороб трави починаються, коли травинки залишаються вологими 12–24 години, а суцільний покрив із листя саме так і утримує вологу, повідомляє Mon Jardin Ma Maison.

Під товстим шаром листя до трави не доходять світло й повітря, фотосинтез сповільнюється, а ґрунт погано насичується киснем. Замість того щоб увійти в зимовий спокій, газон слабне й гине плямами. У вологому мікрокліматі активно розвиваються грибкові хвороби brown patch, dollar spot і leaf spot, які залишають бурі чи бежеві кола. Під листям також зимують личинки хрущів, ковалика й капустянки, гризуни, а сходи кульбаби та росички захищені від морозу.

Видання радить після сильної зливи дати ґрунту день підсохнути, а потім згрібати ще трохи вологе листя: воно легше піднімається. Суцільний мокрий покрив не варто тримати на газоні довше кількох днів. Косити слід лише суху або ледь вологу траву. Якщо використовувати мульчувальну косарку, висота трави має бути не більше 8–10 см, а після проходу має бути видно щонайменше 80% газону.

Скільки листя можна залишити на зиму

Межу допустимого визначили в трирічному дослідженні Університету Вісконсину-Медісон. Науковці порівнювали шари цілого й подрібненого листя завтовшки 5 і 10 см, які лежали на газоні всю зиму. За попередніми даними, 5 см подрібненого листя є прийнятним шаром, а 10 см із високою ймовірністю спричиняють зимові пошкодження, зокрема розвиток снігової плісняви, пише UW–Madison Extension.

Фахівці Мічиганського університету тривалий час досліджували подрібнення листя безпосередньо на газоні. Залежно від моделі косарки за один раз можна перемолоти шар до 15 см. Із часом такі газони потребували менше добрив, а за три роки цієї практики кількість кульбаби та росички зменшувалася майже на 100%, повідомляє MSU Extension.

Чим ризикує той, хто подрібнює все

Садова оглядачка Джесіка Дам'яно застерігає, що ціле листя на газоні, найімовірніше, спричинить хвороби, однак і мульчування косаркою має зворотний бік: так можна знищити комах і їхніх личинок, які зимують у листі. Тому вона згрібає листя з газону на клумби шаром не більше 5 см, пише AP.

«Нам знадобляться ці гусениці (майбутні метелики та нічні метелики) та інші запилювачі навесні, і так само вони знадобляться щойно вилупленим пташенятам, які в перші тижні життя харчуються виключно комахами», — наголошує Дам'яно.