Консорціум за участі США та ОАЕ викупить нафтові активи російського концерну, обмінявши їх на заморожені цінні папери.

Американський мільярдер Тодд Боелі 25 листопада оголосив про підписання угоди з «Лукойлом» щодо придбання міжнародних активів російського концерну. Покупцем виступає консорціум за участі Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC), а вартість угоди становить 10 млрд доларів, повідомляє Rzeczpospolita.

До консорціуму входять чотири партнери, зокрема американський банк Xtellus Partners та Catena Investment Holding з ОАЕ. Фінансовим радником виступає Citi. Угода, яку обговорювали понад рік, передбачає обмін цінних паперів «Лукойлу» на 10 млрд доларів на закордонні активи компанії.

За даними джерел Reuters, міжнародний портфель концерну оцінюють приблизно в 16 млрд доларів. До нього входять проєкти в Азербайджані, Іраку та Казахстані, нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії й Румунії, а також мережа з кількох тисяч АЗС, зокрема у США. Боелі зауважив, що оцінка може змінитися залежно від прогнозів цін на нафту.

Заморожені папери замість грошей для Москви

Цінні папери для обміну консорціум, за словами джерела, викупив в американських і британських фондів, а також у банків-депозитаріїв США, які зберігали їх для роздрібних інвесторів. Ці папери заморозили після вторгнення Росії в Україну. Активи мають розмістити на рахунку умовного депонування в ОАЕ, а не передати «Лукойлу» напряму, що має полегшити отримання дозволу Мінфіну США, який заборонив компанії заробляти на продажу.

Боелі переконаний, що схема повертає вартість тим, хто після запровадження санкцій втратив доступ до своїх вкладень. «По суті, ми обмінюємо акції, які для американців не мають жодної цінності… на готівку, яка до них повертається», — заявив Боелі. За його словами, ці акції надалі обмінюють «на реальний портфель активів, розташованих у ключовому коридорі, що з'єднує Центральну Азію з Європою і пролягає на південь від Росії та на північ від Ірану».

Частка Вашингтона і рік на завершення

Уряд США отримає частку майбутніх прибутків від активів. Виплати почнуться після того, як приватні інвестори консорціуму повернуть вкладений капітал і погоджену дохідність. DFC також матиме представника в раді директорів. Розмір часток не розкривають, а Боелі відмовився деталізувати їхній розподіл.

Для американської влади угода має політичний вимір. «Передача стратегічних активів енергетичної інфраструктури Сполученим Штатам або їхнім союзникам є ключовим пріоритетом політики адміністрації», — заявив представник DFC агентству Reuters. Він уточнив, що угоду має схвалити Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

За даними Reuters, Білий дім спершу відхилив запропоновану групою Боелі схему обміну, але згодом її підтримав Держдеп. Сам Боелі вважає, що завершення угоди може тривати до року, після чого компанію перейменують.

Джерело «Коммерсанта» підтвердило угоду й назвало її «єдиним варіантом» для «Лукойлу». Російський концерн від коментарів відмовився, а його ринкова вартість на російській біржі після новини зросла на 2,2%.