Додатковий цикл віджимання, правильне розвішування на сушарці, вентилятор або осушувач повітря дозволяють вдвічі скоротити час сушіння постільної білизни взимку навіть без сушильної машини, повідомляє Good Housekeeping.
Простирадла й підковдри мають велику площу, тому після прання утримують багато води. Видання радить запустити ще один цикл віджимання, попередньо перевіривши етикетку й не перевантажуючи барабан. Одразу після прання білизну варто дістати й добре струсити, щоб розправити складки та закручені кути, у яких затримується волога.
Найефективніше взимку працює сушарка з підігрівом. Білизну слід розкладати на кількох планках, а не складати в кілька шарів, і під час сушіння перевертати. Утримати тепло допомагає чохол для сушарки, якщо його використання дозволяє виробник.
Не менш важлива циркуляція повітря. Сушарку не варто ставити в куток чи впритул до стіни, а вентилятор поруч не дасть вологому повітрю застоюватися. Осушувач забирає вологу з кімнати й знижує ризик конденсату та плісняви. Сушити простирадла можна й надворі: сухий вітряний зимовий день підходить краще, ніж теплий, але сирий. Забрати білизну слід до вечора, поки повітря не стало вологим.
Чому батарея не допоможе
Британська експертка з прибирання Лінсі Кромбі, відома як «Королева чистоти», у розмові з The i Paper пропонує для громіздких речей використовувати можливості самого житла.
«Переконайтеся, що це провітрюване місце, як-от перила сходів у коридорі, або перекиньте її через міжкімнатні двері й постійно перевертайте. Постіль важко висушити в цю пору року, тож перевертати її кожні кілька годин необхідно, щоб висихали обидва боки», — радить Кромбі.
Водночас найпоширеніший спосіб пришвидшити сушіння — розвішування речей на радіаторах — вона вважає хибним.
«Це найгірше, що можна зробити. З'явиться пліснява, волога, і ваші радіатори погано працюватимуть. Вони борються з одягом, тож не прогріватимуть будинок», — попереджає експертка.
Замість цього Кромбі пропонує спеціальну підставку, яка тримає речі на відстані від батареї. Додатковий віджим вона робить лише взимку й тільки для важких речей, як-от постіль, рушники чи джинси, адже часте його використання може шкодити машині. Осушувач, на її думку, має бути об'ємом близько п'яти літрів і працювати в зачиненій кімнаті; на хорошу модель експертка радить закласти близько 100 фунтів. Для сушіння надворі вона дотримується старого правила: якщо доріжка біля дому суха, білизна теж висохне.