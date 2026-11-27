Експертка Лінсі Кромбі пояснила, як пришвидшити сушіння постільної білизни без сушильної машини та чому радіатори лише шкодять вашому дому.

Додатковий цикл віджимання, правильне розвішування на сушарці, вентилятор або осушувач повітря дозволяють вдвічі скоротити час сушіння постільної білизни взимку навіть без сушильної машини, повідомляє Good Housekeeping.

Простирадла й підковдри мають велику площу, тому після прання утримують багато води. Видання радить запустити ще один цикл віджимання, попередньо перевіривши етикетку й не перевантажуючи барабан. Одразу після прання білизну варто дістати й добре струсити, щоб розправити складки та закручені кути, у яких затримується волога.

Найефективніше взимку працює сушарка з підігрівом. Білизну слід розкладати на кількох планках, а не складати в кілька шарів, і під час сушіння перевертати. Утримати тепло допомагає чохол для сушарки, якщо його використання дозволяє виробник.

Не менш важлива циркуляція повітря. Сушарку не варто ставити в куток чи впритул до стіни, а вентилятор поруч не дасть вологому повітрю застоюватися. Осушувач забирає вологу з кімнати й знижує ризик конденсату та плісняви. Сушити простирадла можна й надворі: сухий вітряний зимовий день підходить краще, ніж теплий, але сирий. Забрати білизну слід до вечора, поки повітря не стало вологим.

Чому батарея не допоможе

Британська експертка з прибирання Лінсі Кромбі, відома як «Королева чистоти», у розмові з The i Paper пропонує для громіздких речей використовувати можливості самого житла.

«Переконайтеся, що це провітрюване місце, як-от перила сходів у коридорі, або перекиньте її через міжкімнатні двері й постійно перевертайте. Постіль важко висушити в цю пору року, тож перевертати її кожні кілька годин необхідно, щоб висихали обидва боки», — радить Кромбі.

Водночас найпоширеніший спосіб пришвидшити сушіння — розвішування речей на радіаторах — вона вважає хибним.

«Це найгірше, що можна зробити. З'явиться пліснява, волога, і ваші радіатори погано працюватимуть. Вони борються з одягом, тож не прогріватимуть будинок», — попереджає експертка.

Замість цього Кромбі пропонує спеціальну підставку, яка тримає речі на відстані від батареї. Додатковий віджим вона робить лише взимку й тільки для важких речей, як-от постіль, рушники чи джинси, адже часте його використання може шкодити машині. Осушувач, на її думку, має бути об'ємом близько п'яти літрів і працювати в зачиненій кімнаті; на хорошу модель експертка радить закласти близько 100 фунтів. Для сушіння надворі вона дотримується старого правила: якщо доріжка біля дому суха, білизна теж висохне.