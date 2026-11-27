Більшість часточок утворюється всередині оселі, а не потрапляє з вулиці. Дослідники розповіли, які речі перетворюють квартиру на пилозбірник і чому це небезпечно.

Від 60 до 70% домашнього пилу утворюється всередині житла, і лише 30–40% потрапляє з вулиці. Таку оцінку наводить посібник з гігієни довкілля Університету Джорджії, повідомляє Dívány.

Згідно з науковим оглядом у базі Національних інститутів охорони здоров'я США (NIH), домашній пил є складною сумішшю. Основну частину становлять мікроскопічні волокна з одягу, постільної білизни, штор і оббивки, а також відмерлі клітини шкіри людей і тварин, волосся та шерсть. Із часточками з вулиці вони утворюють знайомі сірі грудочки. Килими й щільні штори накопичують пил і знову викидають його в повітря з кожним кроком або відчиненим вікном.

Чому полиці так швидко знову сіріють

Фахівці з прибирання Алісія Соколовскі, Кеті Кохун і Марла Мок у статті для Martha Stewart називають кілька поширених помилок. Висока вологість допомагає часточкам прилипати до поверхонь і сприяє розмноженню пилових кліщів, тому оптимальний рівень у приміщенні становить 40–50%. Пил під ліжком, за диваном, на люстрах і вентиляторах із кожним рухом повітря повертається в кімнату, тож ці місця варто чистити щонайменше раз на місяць.

Звичайні пилососи збирають велике сміття, але найдрібніший пил видувають назад разом із потоком повітря. HEPA-фільтр, натомість, затримує 99,97% дрібних часточок. За вимірюваннями Університету Джорджії, майже 85% вуличного бруду осідає в межах перших чотирьох кроків від вхідних дверей, тому килимки біля входу та звичка одразу роззуватися помітно зменшують кількість пилу.

Пил, який пам'ятає старі отрути

Дослідники звертають увагу на вплив пилу на здоров'я. Оцінки його походження різняться: Палома Бімер з Університету Аризони в одній зі своїх робіт дійшла висновку, що лише третина пилу має внутрішнє неорганічне походження, а дві третини — занесений ґрунт і зовнішнє повітря. За словами Андреа Ферро з Університету Кларксона, найдрібніші часточки здатні потрапляти в легені. Без прибирання пил і хімічні речовини в ньому можуть роками залишатися в оселі, пише NPR.

«Ми знаходимо такі речовини, як пестицид ДДТ, у багатьох зразках пилу з підлоги. Ми заборонили його десятиліття тому, але він досі там», — наголошує Ферро.

Пил потрапляє в організм не лише з повітрям, а й через рот, особливо в маленьких дітей, які постійно тягнуть до рота руки та іграшки. Гізер Стейплтон з Університету Дьюка вивчає антипірен, заборонений для дитячих піжам через можливу токсичність. Його досі використовують у меблях і поролоні, звідки він потрапляє в домашній пил.

«Наше розуміння того, з якою кількістю пилу стикається людина, дуже обмежене», — визнає Стейплтон.