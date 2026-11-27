Українська армія поповнилася новітньою бронетехнікою від Rheinmetall, яка здатна збивати ворожі Shahed програмованими боєприпасами.

Українська армія отримала перші п'ять бойових машин піхоти Lynx KF41 виробництва німецького концерну Rheinmetall. Їх передали 21-й окремій механізованій бригаді, а 18-й армійський корпус оприлюднив перші відео з новою технікою. Найбільше військових вразила автоматизована система озброєння з програмованими боєприпасами, які можна застосовувати проти російських дронів, зокрема Shahed, повідомляє Digi24.

Машини надійшли новими, без попереднього бойового використання. "Машини прийшли з Німеччини, просто із заводу. Деякі мали на одометрі лише 25 кілометрів. Їх ніколи не використовували. Це наші перші машини такого типу", — розповів один із військових.

Перед постачанням екіпажі близько півтора місяця навчалися в Німеччині. Програма охоплювала водіння, стрільби та нічні завдання.

Хмара уламків замість прямого влучання

Українська версія Lynx має двомісну башту Lance з 30-мм автоматичною гарматою та 12,7-мм кулеметом у дистанційно керованому модулі. Гармата стріляє програмованими снарядами AHEAD, які вивільняють хмару уламків перед ціллю, тож придатні для ураження низьколітних дронів. Ефективна дальність стрільби становить близько 3 км, пише The War Zone.

У відео бригади військові показали, як машина виконуватиме протидронові завдання. "Серце, так би мовити, машини — це головний комп'ютер. На ньому працює програма, яка визначає, на якій відстані від цілі — ціль за ціллю — здетонує снаряд", — розповів один із бійців.

Водночас видання застерігає, що видимого радара на Lynx немає. Для виявлення повітряних цілей машині, ймовірно, доведеться покладатися на пасивні сенсори з обмеженими можливостями, дані зовнішніх систем і візуальне спостереження екіпажу. Тож повноцінним засобом ППО вона не є. Крім боротьби з дронами, бригада використовуватиме Lynx для перевезення піхоти та ураження російських військових і легкої броньованої техніки. Машина має екіпаж із трьох осіб і бере на борт до восьми десантників.

Наступні партії можуть виробляти в Україні

Контракт на першу партію підписали в грудні 2025 року. Вартість замовлення становить кілька десятків мільйонів євро, фінансує його уряд Німеччини. Вибір на користь Lynx KF41 зробили після масштабних випробувань, а машини сконфігурували спеціально для Збройних Сил України (ЗСУ). Наступним кроком має стати закупівля нових партій, зокрема з виробництвом в Україні, йдеться в пресрелізі Rheinmetall.

Генеральний директор концерну Армін Паппергер назвав угоду проривною для компанії. "Це замовлення — фундаментальний успіх, який підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", — заявив він.