Українська армія отримала перші п'ять бойових машин піхоти Lynx KF41 виробництва німецького концерну Rheinmetall. Їх передали 21-й окремій механізованій бригаді, а 18-й армійський корпус оприлюднив перші відео з новою технікою. Найбільше військових вразила автоматизована система озброєння з програмованими боєприпасами, які можна застосовувати проти російських дронів, зокрема Shahed, повідомляє Digi24.
Машини надійшли новими, без попереднього бойового використання. "Машини прийшли з Німеччини, просто із заводу. Деякі мали на одометрі лише 25 кілометрів. Їх ніколи не використовували. Це наші перші машини такого типу", — розповів один із військових.
Перед постачанням екіпажі близько півтора місяця навчалися в Німеччині. Програма охоплювала водіння, стрільби та нічні завдання.
Хмара уламків замість прямого влучання
Українська версія Lynx має двомісну башту Lance з 30-мм автоматичною гарматою та 12,7-мм кулеметом у дистанційно керованому модулі. Гармата стріляє програмованими снарядами AHEAD, які вивільняють хмару уламків перед ціллю, тож придатні для ураження низьколітних дронів. Ефективна дальність стрільби становить близько 3 км, пише The War Zone.
У відео бригади військові показали, як машина виконуватиме протидронові завдання. "Серце, так би мовити, машини — це головний комп'ютер. На ньому працює програма, яка визначає, на якій відстані від цілі — ціль за ціллю — здетонує снаряд", — розповів один із бійців.
Водночас видання застерігає, що видимого радара на Lynx немає. Для виявлення повітряних цілей машині, ймовірно, доведеться покладатися на пасивні сенсори з обмеженими можливостями, дані зовнішніх систем і візуальне спостереження екіпажу. Тож повноцінним засобом ППО вона не є. Крім боротьби з дронами, бригада використовуватиме Lynx для перевезення піхоти та ураження російських військових і легкої броньованої техніки. Машина має екіпаж із трьох осіб і бере на борт до восьми десантників.
Наступні партії можуть виробляти в Україні
Контракт на першу партію підписали в грудні 2025 року. Вартість замовлення становить кілька десятків мільйонів євро, фінансує його уряд Німеччини. Вибір на користь Lynx KF41 зробили після масштабних випробувань, а машини сконфігурували спеціально для Збройних Сил України (ЗСУ). Наступним кроком має стати закупівля нових партій, зокрема з виробництвом в Україні, йдеться в пресрелізі Rheinmetall.
Генеральний директор концерну Армін Паппергер назвав угоду проривною для компанії. "Це замовлення — фундаментальний успіх, який підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", — заявив він.