Дослідники з Університету Кантабрії з'ясували, що вирішальним фактором стала чисельність Homo sapiens та їхня здатність до тісної соціальної взаємодії.

Розширення сучасної людини, а не зміна клімату, могло стати головною причиною зникнення неандертальців з Європи. Такого висновку дійшли дослідники з Університету Кантабрії в Іспанії, які опублікували свою роботу в журналі Science Advances, повідомляє Qubit.

Науковці створили комп'ютерну модель Європи для періоду від 55 до 27 тисяч років тому. На основі тогочасних даних про клімат і поголів'я тварин вони оцінили, скільки їжі було в кожному регіоні та скільки людей вона могла прогодувати. Потім у тисячах симуляцій порівняли долю неандертальців за присутності Homo sapiens і без нього.

Сама лише зміна клімату рідко виявлялася фатальною. Погіршення умов скорочувало запаси їжі, і з окремих територій групи неандертальців зникали, проте в 98% симуляцій вони виживали, якщо чисельність сучасних людей залишалася низькою. Ризик вимирання різко зростав, коли популяція Homo sapiens збільшувалася і новими хвилями розселялася континентом.

Вирішальними були зв'язки між громадами

За даними моделі, довше трималися спільноти, які жили поруч і зберігали мобільність. Розпорошені на великій території ізольовані групи зникали швидше. Сучасні люди не лише конкурували з неандертальцями за їжу, а й займали землі, які ті могли б заселити повторно.

На думку авторів, для цього Homo sapiens не потребував вищого інтелекту чи кращих технологій. Достатньо було більшої чисельності та тісніших контактів між групами.

Поглинання замість вимирання

Суперечка про причини зникнення неандертальців триває десятиліттями. Обидва види людей схрещувалися на великих територіях, і кілька відсотків генів сучасних людей, що живуть поза Африкою, мають неандертальське походження. Тому частина науковців вважає точнішим говорити не про вимирання, а про асиміляцію.

Цю версію підтримують генетики з Принстонського університету під керівництвом Джошуа Ейкі. Його команда виявила щонайменше три хвилі схрещування неандертальців і сучасних людей: 200–250, 100–120 та 50–60 тисяч років тому. Дослідники також переглянули оцінку ефективної чисельності неандертальців: близько 2400 особин, здатних до розмноження, замість 3400, пише Принстонський університет.

«Неандертальці балансували на межі вимирання, ймовірно, дуже довго. Якщо зменшити їхню чисельність на 10 чи 20%, а саме це показують наші оцінки, це суттєве скорочення для популяції, яка й так була під загрозою. Сучасні люди були, по суті, як хвилі, що б'ються об пляж, повільно, але невпинно його розмиваючи», — наголошує Ейкі.

Співіснування двох видів могло бути тривалим і нелінійним. У французькій печері Мандрен у долині Рони науковці знайшли молочний зуб дитини Homo sapiens віком близько 54 тисяч років. Шари з цією знахідкою чергуються з неандертальськими, повідомляє Музей природознавства в Лондоні.

«Ми часто думали, що прихід сучасних людей до Європи призвів до доволі швидкої загибелі неандертальців, але ці нові докази свідчать, що і поява сучасних людей у Європі, і зникнення неандертальців — набагато складніші процеси», — зазначає професор Кріс Стрінгер.