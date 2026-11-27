Надмірна вологість провокує появу грибка на стінах та біля віконних рам. Фахівці пояснили, чому інтенсивне провітрювання діє краще за мікропровітрювання.

Конденсат, який щоранку стікає склом на підвіконня, свідчить про надмірну вологість у квартирі. Якщо волога тримається довго, згодом на стінах, довкола віконних рам і за меблями може з'явитися цвіль. Найпростіший спосіб цьому запобігти — щоденне інтенсивне провітрювання одразу після пробудження, повідомляє Bien.hu.

Вікна запотівають, коли тепле, насичене парою повітря торкається холодного скла. Пару в оселі додають готування, душ, сушіння одягу і навіть дихання уві сні. Найчастіше це трапляється взимку, коли різниця між зовнішньою та внутрішньою температурами велика. Сучасні щільні склопакети гірше випускають вологе повітря назовні.

Зранку радять на 5–10 хвилин повністю відчиняти вікна, бажано так, щоб утворився протяг. Тривалість варто підлаштовувати під особливості житла та погоду. Тримати вікно цілий день у режимі мікропровітрювання менш ефективно, ніж коротко відчиняти його навстіж.

Також варто вмикати витяжку під час готування, накривати каструлі кришками, провітрювати ванну після душу й не сушити білизну в житлових кімнатах. Нормальною вважають відносну вологість 40–60%, а стабільно вищі показники збільшують ризик появи цвілі. Контролювати її допоможе цифровий гігрометр. Меблі краще відсунути на кілька сантиметрів від холодних зовнішніх стін, а краплі на підвіконні — витирати насухо.

Пастка після ранкового душу

Чому пару із санвузла важливо не випускати в інші приміщення, розповів Девід Гілл, президент Асоціації теплового та екологічного комфорту (TECA) і один із провідних фахівців із домашньої вентиляції в канадській провінції Британська Колумбія, у матеріалі BC Hydro. За його словами, вентилятор, увімкнений лише на час душу, — це половинчасте рішення: у вологому кліматі повністю висушити ванну може бути можливо лише за 12 годин.

«Волога у ванній має вищу абсолютну вологість, ніж у сусідньому приміщенні, тож якщо залишити двері відчиненими, вона дифундуватиме в прохолоднішу кімнату, наприклад, спальню чи гардероб. Волога завжди шукає холодні предмети», — наголошує Гілл.

Найгіршим сценарієм фахівець вважає звичку зранку митися, не провітривши санвузол, і перед виходом на роботу зменшувати опалення. Знижувати температуру вдень чи вночі цілком можна, але лише тоді, коли ванна та решта помешкання вже висохли.

«Це подвійний удар, бо зі зниженням температури відносна вологість зростає саме тоді, коли будівля найменш здатна захиститися від вологи, що залишилася після душу, килимка, шторки та всього іншого у ванній, а також від нічного дихання», — попереджає Гілл.

Коли провітрювання не рятує

Якщо цвіль регулярно повертається, займає велику площу або біля вікна постійно мокро, варто запросити фахівця. Причиною можуть бути містки холоду, недостатня теплоізоляція чи протікання, а з цим частіше провітрювання вже не впорається.