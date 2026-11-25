Прості поради від експертів автоклубів та механіків допоможуть зекономити час на очищенні скла та вберегти машину від поломок у мороз.

Водії, які ввечері перед першим снігопадом приділяють автомобілю близько десяти хвилин, уранці рушають без довгого очищення скла. Більшість таких кроків, перевірених автомобілістами США та Канади, нічого не коштують або обходяться в копійки, а частину з них рекомендує найбільший американський автоклуб AAA, повідомляє Kertészkedj.hu.

Найпростіше — підняти щітки склоочисника, щоб гума не примерзла до скла. Якщо ввімкнути примерзлі щітки, гума може порватися, а мотор отримає зайве навантаження. Каркас щіток варто обробити силіконовим спреєм, а гумову кромку протерти ганчіркою з силіконом. На саме лобове скло спрей не наносять.

Найефективнішим способом уникнути шкрябання AAA називає накриття лобового скла спеціальним чохлом або старою ковдрою, затиснутою щітками. За можливості авто варто паркувати передом на схід або південний схід, щоб уранішнє сонце частково розтопило іній. Силікон також допоможе вберегти від замерзання дверні замки й замок капота.

Тиск, пальне й акумулятор

За даними AAA, з кожним зниженням температури приблизно на 5,6 °C тиск у шинах падає приблизно на 0,07 бара, тож при −5 °C він може бути на 0,3 бара нижчим, ніж в осінній день при +20 °C. Правильне значення вказане на наліпці на рамі водійських дверей, а не на боковині шини. Бак радять тримати заповненим щонайменше наполовину: це зменшує ризик утворення конденсату й дає змогу грітися, якщо машина застрягне в заторі.

Якщо автомобіль уранці не заводиться, найчастіше винен акумулятор. За оцінкою експерта AAA, при −18 °C навіть справна батарея може втратити до половини ємності. У багажнику варто мати скребок, щітку, пусковий кабель, лопату, теплий одяг, ковдру, воду та їжу. Лити гарячу воду на лобове скло не можна, бо від різкого перепаду температур воно може тріснути.

Канадський механік Нельсон Понте з Certified Auto Repair радить заздалегідь перевірити акумулятор і почистити його контакти, а також подбати про зимові шини. Їх найкраще встановлювати, коли температура опускається нижче 7 °C, і до першого снігу, пише CBC.

Звичка довго прогрівати двигун узимку, за словами механіка, здебільшого має сенс лише для комфорту.

«Новіші автомобілі насправді не потребують прогрівання двигуна. Утім, моє правило таке: дайте машині попрацювати на холостому ходу 30 секунд, перш ніж рушати», — зазначає Понте.