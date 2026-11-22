Британські експерти радять незвичайний метод, який допоможе уникнути проблем із примерзанням щіток під час сильних морозів.

Британських водіїв закликають надягати старі шкарпетки на склоочисники, щоб ті не примерзали до лобового скла під час похолодання. У ніч на п’ятницю, найхолоднішу цієї осені, температура в Шотландському нагір’ї опустилася до -8,4°C, а наступна ніч може бути ще морознішою, повідомляє Express.

Met Office попереджає, що на півночі країни, в окремих гірських долинах, температура може знизитися до -8…-9°C. Мінусових значень очікують і на півдні. Синоптики прогнозують поширені заморозки вночі та в суботу вранці, а в центральних і південних районах та Північній Ірландії подекуди можливий туман.

Через такі умови власники авто, які паркуються просто неба, вранці знаходитимуть машини вкритими інеєм або кригою. Навіть із засобом для розморожування очищення скла забирає час, а щітки, що вмерзли в лід, після цього часто не можуть зрушити з місця. Британський автоклуб RAC пропонує простий спосіб уникнути цього в межах рекомендацій Met Office «Weather Ready».

«У дуже холодну погоду можна запобігти примерзанню склоочисників до скла, підклавши під них щось на зразок тонкого шматка пластику, картону, газети або навіть старих шкарпеток. Якщо склоочисники не можуть рухатися, ланцюг може перегрітися, і запобіжник перегорить», — попереджають у RAC.

Також в автоклубі радять залити якісну незамерзайку, розраховану щонайменше на -10°C, і тримати засіб для розморожування вдома, а не в машині, яку може бути неможливо відчинити.

Простирадло замість скребка

Щоб не розморожувати авто взагалі, лобове скло можна накрити старим простирадлом або непотрібним килимком. У сервісі Wise Driving додають, що в магазинах продаються спеціальні чохли для скла та бічних дзеркал, які виконують ту саму функцію.

Старі шкарпетки знадобляться і в салоні. Якщо насипати в шкарпетку сирий рис, зав’язати її й залишити на ніч на панелі приладів, рис вбиратиме вологу з повітря та зменшить запотівання скла.

Чого не варто робити з щітками

Схожий лайфгак давно відомий і в Канаді: там водії надягають на склоочисники довгі шкарпетки, щоб захистити їх від крижаного дощу. Водночас фахівці не радять залишати щітки піднятими на ніч, пише CBC.

«Вони підпружинені, тож якщо їх зачепить навіть невеликий порив вітру й вони впадуть, це може розбити лобове скло», — наголошує автомеханік Метт Вотергаус. Він також рекомендує вмикати склоочисники лише після того, як авто прогріється, і не шкрябати скло надто близько до гумових щіток.