Більшість покупців звертають увагу на колір, але професійні продавці радять оцінювати зовсім інші показники, щоб не купити сухі чи кислі плоди.

Вибираючи мандарини в супермаркеті, варто зважити в руках два плоди однакового розміру, перевірити шкірку на дотик і звернути увагу на назву сорту, а не на колір чи упаковку. Саме ці три прийоми допомагають уникнути сухих і несмачних фруктів, повідомляє Blick.

Важчий із двох однакових за розміром мандаринів зазвичай містить більше соку, а надто легкий плід, імовірно, пересох. Тому невеликий, але важкий мандарин може виявитися соковитішим за великий і привабливий на вигляд. Утім, вага нічого не каже про солодкість: соковитий плід усе одно може бути кислим.

Шкірка має бути цілою, без цвілі, вологих плям і пошкоджень. Якщо злегка стиснути плід пальцями, він має бути щільним, але трохи піддаватися. Надто м'які ділянки, виступ рідини чи неприємний запах свідчать про те, що такий мандарин краще не брати. Купуючи фрукти в сітці, слід оглянути й решту плодів в упаковці.

Аналогічним прийомом користується австралійський продавець фруктів і кулінар Тхань Труонг. На його думку, пухкість шкірки значно гірше підказує, яким буде смак.

«Моя техніка вибору чудового мандарина така сама, як і з апельсинами: візьміть два мандарини схожої форми та розміру і зважте обидва на недомінантній руці. Той, що важчий, матиме більше соку й буде менш сухим», — каже Труонг в інтерв'ю ABC News.

Сорт важить більше, ніж ціна

Тим, хто не любить кісточок, підійдуть сацуми: вони зазвичай без насіння або з кількома кісточками, солодкі, з низькою кислотністю і легко чистяться. Клементини часто солодкі й ароматні, але не завжди без кісточок. Сорт Nadorcott, відомий також як Afourer, має дуже насичений солодко-фруктовий смак і переважно мало насіння.

Ні вища ціна, ні гарна упаковка не гарантують солодких і соковитих плодів. Кислі мандарини не стануть солодшими, якщо полежать на підвіконні, адже після збору цитрусові майже не накопичують цукру. Такі плоди можна додати до фруктового салату, пирога чи соусу, наприклад, до курятини.

Холод продовжує свіжість

Зберігати мандарини найкраще в прохолодному місці з доброю циркуляцією повітря, не тримаючи їх довго в закритому пакеті. Плоди варто регулярно перебирати й прибирати ті, що почали псуватися, щоб уберегти решту.

Сам Труонг радить тримати мандарини в холодильнику, а не у вазі на сонці.

«Вони зберігаються приблизно тиждень — не так довго, як апельсин, бо шкірка значно тонша і більш проникна», — попереджає продавець.

Користь холоду підтверджують і науковці. Дослідження індійського сорту Khasi показало, що при кімнатній температурі ці мандарини зберігаються лише 1–2 тижні, тоді як охолодження до 4°C протягом шести тижнів краще зберігало вміст розчинних сухих речовин і співвідношення цукрів та кислот у соку. Крім того, автори зазначають, що фермери часто орієнтуються на колір плодів, а не на їхню фізіологічну стиглість, повідомляє Taylor & Francis Online.