Кінокритики вже назвали стрічку The Further Mis-Adventures of Cliff Booth абсолютним тріумфом, попри суперечливі деталі прокату в IMAX.

Продовження фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в... Голлівуді» під назвою The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, у якому Бред Пітт знову зіграв Кліффа Бута, отримало захоплені перші відгуки. Стрічку режисера Девіда Фінчера вже називають «абсолютним тріумфом» і одним із найкращих фільмів року, повідомляє Rzeczpospolita.

Дія розгортається в Лос-Анджелесі 1977 року, через вісім років після подій оригіналу. Кліфф більше не працює каскадером: він стоїть за барною стійкою, іноді працює кіномеханіком і підробляє «брудною роботою». Агентка однієї з телезірок утягує його в мережу шантажу, зрад і гангстерських розборок.

Сценарій знову написав Тарантіно, а режисером став Фінчер, автор «Сімки», «Зодіаку» та «Бійцівського клубу». Також у фільмі знялися Елізабет Дебікі, Скотт Каан, Ях’я Абдул-Матін II, Карла Гуджино та Пітер Веллер. Фільм вийде в кіно 25 листопада, а з 23 грудня його можна буде подивитися на Netflix.

«Арахісове масло і шоколад»

Найгучніші оцінки стосуються творчого тандему двох режисерів. Старший кінооглядач TheWrap Дрю Тейлор порівняв їхню співпрацю з поєднанням смаків: «Тарантіно і Фінчер — як арахісове масло і шоколад (арахісове масло лайливе, а шоколад вмочений у кров). Припиніть дивитися будь-що, ідіть на нього до найбільшого екрана поблизу і проведіть найкращий час у житті. Абсолютний тріумф».

Клейтон Девіс із Variety вважає, що Пітт показав найкращу гру з часів ролі, яка 2019 року принесла йому «Оскар». Окремо він відзначив Дебікі, Каана й Веллера: «Якщо фільм 2019 року був любовним листом до Лос-Анджелеса, то цей — повноцінний сонет».

Прем'єра відбулася в понеділок у Лос-Анджелесі. Повні рецензії критики могли публікувати лише з 19 листопада, проте Netflix дозволив короткі реакції в соцмережах. Кінопрокат буде коротким і викликає суперечки: до виходу на стримінгу стрічку показуватимуть лише в залах IMAX.

Водночас не всі відгуки виявилися захопленими. Тодд Гілкріст засумнівався, що «романний» підхід Тарантіно сумісний із точністю Фінчера, а Ерік Андерсон назвав фільм тонально дещо сумбурним.

Два фільми в одному сценарії

Фінчер розповів, що перша версія сценарію мала 230 сторінок і фактично містила два фільми. Команда навіть вагалася, чи знімати повнометражну стрічку, чи серіал. Зрештою режисер скоротив текст на 60 сторінок, і фільм триває близько 2 годин 20 хвилин. Тарантіно ж переконаний, що з картини не зникла жодна написана ним сцена.

Свою роль у проєкті Фінчер описує як роботу посередника між автором тексту та екраном: «Я вважаю себе інтерпретатором. Людина номер один, яку я хочу зробити щасливою в будь-якому кінематографічному досвіді, — це сценарист. Потім актори. Потім я... а потім студія».