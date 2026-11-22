Артефакт, що роками підпирав будівлю у чеському селі, виявився майстерно виготовленою формою для відливання зброї віком понад 3000 років.

Камінь, який роками слугував частиною фундаменту стодоли в чеському селі Моркувки на півдні Моравії, виявився половиною ливарної форми для виготовлення наконечників списів. Цій формі понад 3000 років, а використовували її в пізній бронзовій добі для стандартизованого виробництва зброї, повідомляє Futura-Sciences.

Довжина артефакту становить майже 23 см, а його вік науковці датують приблизно 1350 роком до н. е., пише Live Science.

Результати дослідження оприлюднив журнал Archeologické rozhledy. У ньому брав участь Мілан Салаш із Моравського музею в Брно. Форму вирізьблено з ріолітового туфу, щільної вулканічної породи, яка витримує сильний жар і не тріскає.

Давні ливарники поєднували цю половину з парною, скріплювали їх мідним дротом і заливали в порожнину розплавлену бронзу. Мікроскопічний аналіз виявив сліди інтенсивного нагрівання та зношення поверхні, тож науковці дійшли висновку, що за допомогою форми відлили чимало однакових наконечників.

Камінь вагою 1,09 кг ще 2007 року знайшов власник одного з будинків у селі, коли працював у саду: з землі стирчав його кут. У 2024 році артефакт придбав Моравський музей, повідомляє Масариків університет.

Ливарні форми серед знахідок бронзової доби трапляються рідко, хоча саме багаторазові кам'яні вироби давали змогу налагодити масове виробництво. Ян Петржик з Інституту геологічних наук Масарикового університету вважає моравську знахідку винятковою.

«Попри незначні пошкодження, це одна з найкраще збережених половин ливарних форм такого типу в Чеській Республіці. На ній є безпомилкові макроскопічні сліди повторного та інтенсивного використання, пов'язаного з термічним навантаженням», — наголошує Петржик.

Камінь, що мандрував із Карпат

Петрографічний аналіз, який провів Антонін Пршихистал, пов'язав породу з Карпатським регіоном. Найближчі достатні поклади ріолітового туфу є на півночі сучасної Угорщини. Тип списа, для якого призначалася форма, у Моравії рідкісний, але поширений у Карпатах.

«Форма з Моркувок, таким чином, є доказовим результатом далекого імпорту та ще одним свідченням карпатських впливів у середовищі середньодунайської культури полів поховальних урн», — зазначає Петржик.

Як артефакт опинився під стодолою

За формою наконечника дослідники пов'язали знахідку з культурою полів поховальних урн. Ця спільнота пізньої бронзової доби спалювала померлих і ховала прах у керамічних урнах. Подібні знаряддя зазвичай знаходять на поселеннях або в похованнях, тому виявлення форми поза чітким археологічним контекстом є незвичним.

Науковці припускають, що в новий час камінь перенесли з розташованого неподалік поселення цієї культури й використали в будівництві. Хто саме були ливарники і скільки наконечників вони відлили, поки невідомо: без інших артефактів чи решток печей поблизу дослідники можуть спиратися лише на порівняння з уже відомими майстернями.