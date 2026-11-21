Компанія виставляє на аукціон легендарний прототип C111-II, за який колекціонери готові віддати понад 25 мільйонів євро.

Mercedes-Benz уперше у своїй історії виставить на аукціон автомобіль із власної музейної колекції. Це суперкар C111-II з роторним двигуном Ванкеля, який досі неможливо було купити. За оцінкою Горда Даффа з аукціонного дому RM Sotheby’s, ціна лота може значно перевищити 25 млн євро, повідомляє Totalcar.

Торги відбудуться 3 лютого 2027 року в паризькому палаці Лувр під час виставки Rétromobile. Виручені кошти спрямують на розвиток Музею Mercedes-Benz у Штутгарті, зокрема на створення його цифрового двійника. Крім того, компанія за договором зобов’язалася не продавати жодного іншого C111 щонайменше 25 років, тобто до 2052 року.

«Машина 33» з тестового парку

На продаж виставлять третій зі створених C111-II, який у колекції значиться як «Машина 33». Автомобіль оснащено оригінальним 2,4-літровим чотирироторним двигуном Ванкеля потужністю 350 к. с. Суперкар масою 1240 кг розганяється до 300 км/год, а до 100 км/год набирає швидкість за 4,8 секунди. У 1970-х він входив до тестового парку компанії, зокрема на ньому випробовували антиблокувальну систему гальм (ABS), зазначає Mercedes-Benz.

У 1972 році ця машина з’явилася в першому номері німецького видання Playboy, а з 2006 року експонувалася в музеї. У 2024 році її відновили до ходового стану, зберігши оригінальну патину кузова й салону. Пробіг автомобіля становить лише 24 766 км.

Генеральний директор Mercedes-Benz Heritage Маркус Брайтшвердт пояснює, чому компанія вирішила відмовитися від багаторічної традиції: «Кажуть, що потенційні покупці навіть надсилали до Штутгарта чисті чеки, проте Mercedes-Benz так і не продав жодного C111. Тепер ми відкриваємо нову сторінку й уперше передаємо один із цих автомобілів з нашої колекції в нові руки».

Мрія, яка так і не стала серійною

C111 представили на автосалоні у Франкфурті 1969 року як футуристичного наступника легендарного 300 SL. Загалом виготовили лише 17 прототипів, 13 із них досі зберігаються в колекції Mercedes-Benz. До серійного виробництва модель так і не дійшла: на заваді стали нові екологічні норми, висока собівартість і нафтова криза 1973 року.

Пропозицію запустити C111 у серію виносили на голосування правління Daimler-Benz, однак її відхилили. Головною перевагою моделі й водночас найвагомішим аргументом проти серійного випуску залишався роторний двигун, пише Hemmings.