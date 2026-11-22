З жовтня 2026 року мандрівники зобов'язані купувати місцеві медичні поліси, навіть якщо мають чинне міжнародне страхування.

Туристи, які прямують до Кенії та Танзанії, можуть отримати відмову в посадці на рейс або у в'їзді, навіть якщо мають звичайне туристичне страхування. З жовтня 2026 року обидві країни вимагають купувати державний або місцевий медичний поліс, а придбаний удома, зокрема у Великій Британії, його не замінює, повідомляє Express.

Моханджит Брар із сафарі-компанії Gamewatcher Safari попереджає, що навіть повне покриття в чинному договорі не звільняє від нових правил.

«Відвідувачі мусять придбати поліс через схваленого урядом провайдера або місцеву страхову компанію, навіть якщо вони вже мають поліс, який покриває невідкладну медичну допомогу, лікування в лікарні та репатріацію. А неуважність до дрібного шрифту може означати затримки в аеропорту, додаткові витрати після прибуття або, за деяких обставин, відмову у в'їзді», — наголошує Брар.

Кенія: поліс разом із дозволом на в'їзд

У Кенії вимога діє з 5 жовтня і стосується більшості іноземців, які перебувають у країні менше ніж 12 місяців. Ті, кому потрібен електронний дозвіл на в'їзд (eTA), купують страховку під час оформлення заявки. Власники вже чинного eTA мають окремо придбати її на порталі eCitizen. Поліс діє 90 днів і дозволяє кілька в'їздів. Правило не поширюється на громадян Кенії та країн Східноафриканської спільноти, власників кенійського посвідчення на проживання і транзитних пасажирів, які не проходять імміграційний контроль, зазначає МЗС Великої Британії.

Танзанія: 44 долари і жорстка відмова на кордоні

Танзанія запровадила обов'язкове страхування з 1 жовтня. Поліс для дорослого коштує еквівалент 44 доларів. Діти віком від 3 до 17 років платять половину, діти до 3 років звільнені від оплати, а групи від 10 осіб отримують знижку 10%. Страховка діє до 92 днів, допускає кілька в'їздів і покриває екстрену медичну допомогу, евакуацію, репатріацію та втрату багажу. Уряд прямо попередив, що іноземцю без чинного полісу «буде відмовлено у в'їзді», пише Travel Weekly.

Поліс купують залежно від місця прибуття: на материку — у державної National Insurance Corporation, на Занзібарі — у Zanzibar Insurance Corporation. Острів має власну програму з жовтня 2024 року. Мандрівникам, які поєднують сафарі із Занзібаром, за чинними роз'ясненнями достатньо одного полісу, проте ці домовленості ще уточнюються.

Оформити страховку можна заздалегідь онлайн або після прибуття. Оператори радять робити це до вильоту й тримати сертифікат при собі. Водночас державний поліс не замінює повноцінного страхування: тим, хто сходить на Кіліманджаро чи займається іншими активними видами відпочинку, потрібне окреме покриття.

Схожі правила з 2010 року діють і на Кубі, однак там можна в'їхати з власним медичним полісом, якщо він відповідає вимогам. Туристи без страховки мусять купити її в державної компанії Asistur.