Полотно «Конгрес народів за мир», яке оцінювали у 3,5 млн доларів, опинилося в центрі розслідування щодо незаконного вивезення культурних цінностей з Мексики.

Аукціонний дім Christie's 17 листопада зняв із торгів у Нью-Йорку картину Фріди Кало, хоча до початку аукціону залишалося кілька годин. Робота була одним із найочікуваніших лотів. Чи виставлять її на продаж повторно, в Christie's поки не повідомили, пише The New York Times.

Ідеться про полотно 1952 року «Конгрес народів за мир» (Congreso de los pueblos por la paz). Експерти оцінювали його у 2,5–3,5 млн доларів, що на 52% більше, ніж під час попереднього продажу шість років тому. Зняття лоту ініціювала група Defendamos la Colección Gelman («Захистимо колекцію Гельмана»), яка протидіє незаконному вивезенню культурних цінностей із Мексики.

Активісти наголошують, що картина значиться в інвентарному переліку, складеному чоловіком художниці Дієгою Рівера у 1957 році для трасту Casa Azul. Через цей траст тисячі творів і особистих речей подружжя перейшли у власність мексиканського народу. За версією групи, полотно «з дивних причин» залишило Блакитний дім, потрапило до нью-йоркського галериста й після кількох перепродажів опинилося в приватних руках.

Музей Фріди Кало дав зрозуміти, що питання не обмежується однією роботою.

«Відповідно до встановлених протоколів, аукціонний дім Christie's поінформували, що твір є частиною поточного розслідування, яке проводять компетентні органи Мексики… Вони збирають інформацію про кілька творів, зокрема "Конгрес народів за мир"», — заявив представник музею.

Слідство розпочали після того, як колишня директорка музею Хільда Трухільо, яка очолювала його у 2009–2020 роках, торік оприлюднила допис про зникнення низки робіт Кало з колекції ще до її призначення. За її даними, вже 1988 року картина не належала музею.

«Частини оригінальної колекції перебувають у приватних фондах, і я вважаю, що нам як мексиканському суспільству мають пояснити ситуацію», — наголосила Трухільо.

Мексиканська кураторка Габріела Москеда налаштована скептично. За її словами, після звинувачень Трухільо уряд «нічого не зробив».

Прогалина в десятиліття

Мексиканський уряд вимагає від Christie's «повної інформації про походження» картини. Ключове питання полягає в тому, коли саме робота остаточно залишила країну.

Національний інститут образотворчого мистецтва і літератури (INBAL) спершу заявляв, що полотно вивезли 1952 року на конгрес у Відні. Це сталося більш ніж за три десятиліття до указу 1984 року, яким творчість Кало оголосили мистецькою пам'яткою, а заборона на остаточний експорт стосується лише робіт, що перебували в країні на момент його ухвалення. Однак, за даними самого Christie's, 1953 року картина повернулася до Мексики й експонувалася на першій персональній виставці художниці. Наступна задокументована виставка відбулася лише через 24 роки. Під тиском INBAL аукціонний дім попросив відкласти торги «до з'ясування інформації».

Онук Рівери, художник Педро Дієго Альварадо, підтвердив, що картина перебувала «в майстерні Фріди та серед речей Casa Azul». У 2020 році нью-йоркська галерея Ramis Barquet продала полотно через Sotheby's приватному колекціонерові приблизно за 600 тис. доларів.