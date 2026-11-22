Автомобіль Denza BAO 5 від концерну BYD подолав 1600 метрів лише на електротязі, продемонструвавши роботу системи розподілу крутного моменту.

Позашляховик Denza BAO 5 від китайського концерну BYD відбуксирував на британському аеродромі Данcфолд Boeing 747 масою близько 180 тонн, рухаючись лише на двох колесах і тільки на електротязі, повідомляє Spider's Web.

Авто зробило три заїзди: на чотирьох, трьох і двох колесах. Загалом воно подолало 1600 метрів. За словами виробника, після випробування на приводі, підвісці та шинах не виявили жодних пошкоджень.

Для заїзду на двох колесах з одного боку машини зняли обидва колеса. Щоб решта коліс мала зчеплення з покриттям, замість демонтованих крісел у салон завантажили 4500 кг баласту. Також на осі встановили стабілізатори, а до переднього шасі літака приєднали спеціальне дишло. На кожне з двох ведучих коліс припадало приблизно 90 тонн.

Кермував позашляховиком старший технічний фахівець BYD у Великій Британії Марк Галліфант, а буксирували Boeing 747-400. Для заїзду на трьох колесах знадобилося 2000 кг баласту. Демонстрація мала показати роботу системи Dual Mode Off-road, яка спрямовує крутний момент електромоторів на ті колеса, де він найпотрібніший.

Рекорди з застереженнями

Denza заявляє про два досягнення: BAO 5 став першим серійним авто, яке буксирувало літак на двох колесах, і першим, що зрушило 747-й лише на електриці. Абсолютного рекорду маси бренд при цьому не побив. Він належить Porsche: у 2017 році серійний Cayenne протягнув паризьким аеропортом Шарль де Голль Airbus A380 масою близько 285 тонн і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Майже 20 років тому, у листопаді 2006 року, на тому самому аеродромі Volkswagen Touareg V10 TDI з 4345 кг баласту буксирував Boeing 747 масою близько 155 тонн. Дизельний Touareg видавав 750 Нм, а гібридна Denza BAO 5 потужністю 544 к. с. має 760 Нм.

Під час того експерименту Touareg протягнув літак до злітної позиції, хоча допустима маса причепа для цієї моделі становила 3,5 тонни. У BAO 5 офіційно допустима маса причепа становить 2500 кг.

Демонстрація для нового ринку

Denza виходить на польський ринок як преміальний суббренд BYD. Рамний позашляховик із повним приводом коштує від 359 040 злотих і конкурує з Land Cruiser, Defender та G-класом. Тим часом Volkswagen згортає виробництво Touareg без прямого наступника, а флагманську нішу в лінійці займає Tayron.