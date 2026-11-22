Цей простий метод захищає банкноти від вологи, пилу та світла, які руйнують паперову основу купюр при тривалому зберіганні вдома.

Загортання готівки в алюмінієву фольгу може вберегти банкноти, які місяцями чи роками зберігаються вдома, від вологи, пилу та інших зовнішніх чинників, повідомляє El Cronista.

Багато людей тримають заощадження вдома на випадок надзвичайних ситуацій. Проте за тривалого зберігання папір псується.

Захисний ефект пояснюють властивостями металу. Суцільний аркуш фольги практично не пропускає водяну пару, тож щільно загорнуті сухі купюри менше контактують із вологим повітрям. Крім того, на поверхні алюмінію утворюється тонка оксидна плівка, яка захищає сам метал від корозії.

Цей спосіб доречний, коли гроші довго лежать у шухлядах, сейфах, шафах для документів чи контейнерах, а також там, де може бути пил і різка зміна умов. Найкращий результат дає поєднання фольги з герметичними пакетами або контейнерами.

Головна умова: перед загортанням купюри мають бути повністю сухими. Інакше фольга замкне вологу всередині.

Що руйнує банкноти

Дослідники Київської політехніки та Національного банку України, які вивчали зношування гривневих банкнот, виокремлюють механічні, хімічні, теплові та електромагнітні чинники, що посилюють дію один одного. Зокрема, під дією світла пришвидшується окиснення целюлозних волокон. Мікроорганізми, передусім грибки, використовують паперову основу для росту й виділяють органічні кислоти, від яких вицвітає зображення та змінюється структура паперу.

Прохолодно, сухо і темно

Музей Банку Канади радить тримати банкноти в прохолодному сухому місці, де умови не змінюються, і уникати приміщень із різкими перепадами спеки, холоду чи вогкості.

«В ідеалі реставратори рекомендують температуру від 18 до 22°C та відносну вологість 45–50%. Більшість добре утеплених будинків тримаються на верхній межі ідеального діапазону вологості, але стабільність важливіша за ідеальні температуру й вологість», — зазначають у музеї Банку Канади.

Купюрам шкодять хімікати, автомобільні вихлопи, а також фарба чи клей, що ще не висохли. Навіть деякі породи деревини виділяють кислотні сполуки, тому в шухлядах і скриньках із дуба, кедра, ДСП або фанери накопичуються шкідливі гази. Банкноти також радять зберігати в темряві й не залишати на світлі.