Більшість побутових засобів лише шкодять сантехніці, тому фахівці радять використовувати безпечніші альтернативи, що є на кожній кухні.

Більшість стійких плям на ванні можна прибрати харчовою содою, оцтом і перекисом водню, тоді як відбілювачі, нашатир і металеві мочалки лише псують покриття. Такі поради дають експертки з прибирання, повідомляє Martha Stewart.

Спосіб чищення залежить від матеріалу ванни. Порцеляна досить міцна, тоді як акрил і склопластик легко дряпаються, попереджає Робін Мерфі, головна фахівчиня з прибирання компанії Maid Brigade.

«Користуйтеся неабразивними губками й уникайте всього зернистого. Навіть харчову соду слід застосовувати обережно», — наголошує Мерфі.

Камінь і спеціальні покриття не терплять оцту та інших кислотних засобів, оскільки ті роз'їдають поверхню.

Що діє на різні плями

Мильний наліт засновниця Clean Mama Беккі Рапінчук радить прибирати пастою з соди та кастильського мила або засобу для посуду. Пасту наносять на пляму, обережно труть м'якою губкою, змивають теплою водою й витирають.

Сліди жорсткої води найкраще розчиняє білий оцет: його розпилюють на пляму, лишають на 10–15 хвилин і змивають. Для пліснявих плям підходить 3-відсотковий перекис водню, який має діяти 30–45 хвилин. Іржу Мерфі рекомендує виводити пастою із соди з краплею перекису.

Мильний наліт утворюється, коли мило вступає в реакцію з кальцієм, якого багато в жорсткій воді. Кислотність оцту допомагає розчинити мінеральні частинки, після чого їх легко змити, пояснює Геологічна служба США USGS.

Водночас професійна прибиральниця Сара Сан-Анджело застерігає, що оцет не варто застосовувати на чавунних ваннах із порцеляновим покриттям, а соду — на склопластикових, оскільки вона може подряпати поверхню, пише Southern Living.

Як не дати плямам з'явитися знову

Значну частину проблем можна відвернути простими щоденними діями, не чекаючи генерального прибирання.

«Найкраща звичка — зганяти воду скребком або витирати ванну насухо після кожного використання. Це запобігає накопиченню мінеральних відкладень і мильного нальоту з самого початку», — радить Рапінчук.

Вона також рекомендує прибрати флакони з бортиків, щоб не лишалося кілець, вмикати витяжку або відчиняти вікно, а ванній кімнаті присвячувати один день на тиждень. Відбілювач і нашатир, за її словами, не лише шкодять покриттю, а й є неприємними для дихання в тісному приміщенні.

Меламінові губки на глянцевих поверхнях Мерфі порівнює з дрібним наждачним папером, який робить їх матовими. Надлишок засобу чи погане змивання лишають плівку, що притягує бруд.

«Плями стає важче вивести, і згодом знадобляться жорсткіші методи», — попереджає Мерфі, пояснюючи, чому ванну варто мити щотижня.