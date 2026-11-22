Фахівці радять інтенсивне провітрювання та використання вентиляційних клапанів, щоб уникнути появи плісняви та псування оздоблення оселі.

Конденсат на вікнах спальні взимку можна зменшити без осушувача повітря. Для цього достатньо щоранку на 5–10 хвилин повністю відчиняти вікна, щоб випустити з кімнати вологе повітря, радять фахівці британської віконної компанії Finesse Windows, повідомляє Mirror.

Після похолодання останнього тижня краплі на склі з'являються щоранку, особливо в спальнях, адже людина виділяє вологу з кожним подихом. Конденсат доводиться постійно витирати, а з часом він може псувати фарбу, мочити килими й створювати умови для плісняви.

У Finesse Windows, що має статус перевіреного підрядника від Which?, пояснюють, чому скло «пітніє» саме зсередини оселі.

«Це означає, що в кімнаті забагато вологи і недостатньо вентиляції. Волозі потрібно кудись виходити. Що більше свіжого повітря циркулює, то менше води опиняється на ваших вікнах», — зазначають у компанії.

Експерти також радять не зачиняти міжкімнатні двері, щоб сухе повітря вільно розходилося оселею, і звернути увагу на невеликі щілини у верхній частині віконних рам.

«Сучасні вікна класу A мають припливні вентиляційні клапани не просто так. Вони забезпечують невеликий контрольований потік свіжого повітря, допомагаючи волозі виходити, не охолоджуючи кімнату. Тримайте їх відчиненими цілий рік, особливо в спальнях уночі», — наголошують фахівці.

Чому коротке провітрювання не вистуджує дім

Цей метод нагадує німецьку практику Stoßlüften: інтенсивне провітрювання протягом кількох хвилин замість постійно прочиненого вікна. Сюрвеєр Королівського інституту дипломованих оцінювачів (RICS) Елліот Андерсон-Еванс радить робити це раз або двічі на день, найкраще вранці, після готування їжі або душу. Він переконаний, що втрати тепла при цьому мінімальні.

«Це також мало коштує, бо стіни, підлога й меблі зберігають тепло, тож кімната швидко прогрівається знову, щойно ви зачините вікна. Якщо ж залишити вікно відчиненим на весь день, тепла втрачається значно більше», — зазначає Андерсон-Еванс у коментарі Ideal Home.

Віконний експерт компанії SolarFrame Даррен Коутс попереджає: якщо конденсат з'являється між шибками склопакета, це зазвичай означає, що порушилася його герметичність, і провітрювання тут не допоможе.

За оновленими у 2022 році будівельними нормами Великої Британії, вентиляційні клапани є обов'язковими для більшості нових і замінних вікон. Вони потрібні насамперед у сучасних добре утеплених будинках, де природний повітрообмін обмежений, повідомляє Федерація майстрів-будівельників.

Чим загрожує вологість

Сирість і пліснява уражають насамперед дихальні шляхи й легені. За оцінками британського уряду, у 2019 році вони були пов'язані приблизно з 5 тисячами випадків астми та 8,5 тисячі інфекцій нижніх дихальних шляхів в Англії. Найвищий ризик тяжких наслідків мають діти, люди похилого віку та хворі на хронічні недуги. У 2020 році від тяжкої респіраторної хвороби, спричиненої тривалим контактом із пліснявою в погано провітрюваному житлі, помер дворічний Аваб Ісхак, ідеться в настановах на сайті GOV.UK.