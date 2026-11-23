Маркетологи використовують різні відтінки упаковки для привернення уваги, проте вони не гарантують свіжість чи походження м'яса.

Різні кольори лотків для м'яса на полицях супермаркетів (чорні, червоні, жовті чи білі) не є офіційною класифікацією якості чи санітарного стану продукту. Вони відображають передусім комерційні рішення та способи викладки товару, повідомляє El Cronista.

Єдиного правила немає, але певні асоціації трапляються часто. Чорні лотки зазвичай використовують для добірних відрубів або преміальних ліній, бо темне тло контрастує з червоним м'ясом. Жовті лотки бувають на повсякденних товарах, акційних і знижкових позиціях. Червоні лотки трапляються в традиційних і стандартних лінійках, а білі слугують базовим варіантом для різних відрубів.

Ці орієнтири залежать від конкретної мережі: одна може виділяти чорним певні товари, інша обирає його з естетичних міркувань або через наявність упаковки. Тому за кольором лотка неможливо визначити, чи м'ясо ніжніше, свіжіше, смачніше, а також звідки воно походить і в яких умовах його виробили.

Міф про «закордонні» білі лотки

Колір упаковки неодноразово ставав приводом для фейків. Один із дописів у Facebook, поширений понад 79 тисяч разів, стверджував, що м'ясо в чорному пінопласті «ніколи не залишає США», а в білому нібито переробляють за кордоном. Фактчекери спростували це твердження, пише USA Today.

Професор Університету Клемсона Деніел Маккемі, який спеціалізується на харчовому пакуванні, наголошує, що вибір кольору визначають маркетинг і вартість. Магазини можуть пакувати червоне м'ясо в рожеві лотки, щоб воно виглядало привабливіше, або використовувати білі, бо вони зазвичай дешевші. Інформацію про походження продукту, за його словами, варто шукати на етикетці.

«Колір лотка не має абсолютно жодного стосунку до того, звідки походить продукт», — переконаний Маккемі.

Позицію експерта підтвердили й у Міністерстві сільського господарства США. За словами речниці відомства, рішення про колір ухвалює підприємство або рітейлер, який пакує продукт.

«Служба безпеки та інспекції харчових продуктів (FSIS) вимагає лише, щоб пакувальний матеріал був безпечним для використання за призначенням. Колір пінопласту не має жодного стосунку до країни походження», — зазначила представниця FSIS Вероніка Пфеффле.

На що дивитися замість кольору

Аргентинська Національна служба охорони здоров'я та якості агропродовольства (Senasa) радить перевіряти, чи свіже м'ясо має пружну, еластичну текстуру і чи немає неприємного запаху. Темно-коричневий відтінок, слиз на поверхні та млявість можуть свідчити про псування. Упаковане м'ясо без вакууму має бути рожевим і зберігатися при температурі від 0 до 5 °C, а пакування має бути цілим, без розривів і проколів.

Також варто уважно читати етикетку. На ній мають бути назва відрубу, дати виробництва і придатності, дані про походження, номер партії та умови зберігання.