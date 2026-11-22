Фахівці з догляду за текстилем пояснили, чому важливо перевіряти етикетку та який режим сушіння врятує наповнювач від появи цвілі.

Пухові подушки можна прати в домашній пральній машині, але для цього потрібні правильний режим, м'який засіб і, найважливіше, ретельне сушіння. Неправильний підхід загрожує збитим наповнювачем, неприємним запахом і цвіллю, попереджають фахівці з догляду за текстилем і постільними речами, яких опитало видання Martha Stewart.

Перед пранням варто з'ясувати, що саме дозволяє виробник. Ця вимога є ключовою для засновниці бренду постільної білизни down etc Ребекки Літвін.

«Багато подушок можна безпечно прати вдома у звичайній пральній машині, але завжди спершу перевіряйте етикетку з інструкцією з догляду», — наголошує Літвін.

Якщо на етикетці вказано лише хімчистку, подушку слід віднести до професіоналів, радить науковиця й експертка з прибирання компанії Clorox Мері Гальярді. За її словами, краще підходить машина з фронтальним завантаженням, бо в ній подушки вільно перекочуються. Вертикальна машина ідеально має бути без центрального механізму.

«Активатор може перекручувати подушку й перенапружувати її шви та тканинний чохол», — зазначає співзасновниця брендів PLNTmatter та ettitude Кет Дей.

Подушку також треба оглянути на розриви й слабкі шви. Засіб потрібен рідкий і м'який, без відбілювача та кондиціонера, які обволікають пух і змушують його злипатися. Надлишок засобу важко виполоскати, тож доречно ввімкнути додаткове полоскання. Режим — делікатний, з низькими обертами. Дві подушки краще прати разом: так барабан урівноважується, але подушкам має вистачати місця.

Найважливіше — висушити до кінця

Пух утримує вологу навіть тоді, коли зовні подушка здається сухою. Дей радить сушити її на низькій температурі кілька годин, додавши три-чотири вовняні кульки для сушіння або тенісні м'ячі в чистих шкарпетках. Приблизно кожні 30 хвилин подушки варто виймати, розбивати грудки руками й перевертати. Готова подушка має бути рівномірно легкою, без щільних чи прохолодних вологих ділянок і без затхлого запаху.

Прати більшість подушок варто щонайменше один-два рази на рік, а видимі плями перед пранням обробити ензимним плямовивідником і залишити щонайменше на 15 хвилин. Засобу вистачить кількох чайних ложок, пише The Spruce.

Захисний чохол між подушкою і наволочкою запобігає пожовтінню та зменшує потребу в пранні. Щоб повернути подушці пишність без прання, її можна покласти в сушарку на низьку температуру разом із вологою серветкою, радить American Down and Feather Council.