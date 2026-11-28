Після завершення цвітіння рослина потребує особливого догляду та правильної обрізки квітконоса, щоб уже за кілька місяців випустити нові бутони.

Опале суцвіття не означає, що орхідея гине: після цвітіння рослина переходить у фазу спокою і за правильного догляду може знову дати бутони вже за кілька місяців. Найважливіше в цей період — правильно обрізати квітконіс, забезпечити яскраве розсіяне світло та прохолодні ночі восени, повідомляє угорське видання Kertészkedj.

Поради стосуються фаленопсиса, або метеликової орхідеї. Це найпоширеніший кімнатний вид, який найлегше змусити повторно зацвісти вдома. Під час спокою рослину все одно поливають, але рідше. Здоровий корінь у сухому стані сріблястий, а після поливу — зелений. Бурі, м'які чи порожнисті корені свідчать про перезволоження, тому їх видаляють чистими ножицями.

Де різати квітконіс

Засохлий і побурілий квітконіс зрізають біля основи, бо квітів на ньому вже не буде. Зелене стебло, за порадою британського Королівського садівничого товариства (RHS), достатньо вкоротити на 2,5 см над другим від основи вузлом, тобто невеликим кільцем на стеблі. Тоді рослина часто дає бічну гілку і зацвітає швидше, ніж якби вирощувала новий квітконіс.

Чиказький ботанічний сад уточнює, що в невеликих молодих рослин квітконіс краще видаляти повністю: поки орхідея не підросте, повторного цвітіння від неї чекати не варто. Великі екземпляри після обрізки над нижнім вузлом можуть знову зацвісти за 8–12 тижнів. Якщо ж стебло зрізали біля основи, новий квітконіс має з'явитися протягом кількох місяців, зазначають у Chicago Botanic Garden.

Прохолодні ночі як сигнал до цвітіння

Ключ до нового цвітіння — температура. Якщо восени кілька тижнів тримати рослину вночі за температури близько 13 °C, це запускає ріст нового квітконоса. За даними RHS, часто достатньо й ночі, прохолоднішої на п'ять градусів. Найпростіше переносити вазон на ніч у менш опалювану кімнату, наприклад у спальню, а вдень повертати на звичне світле місце.

Взимку найкраще підходять східне або західне вікно. На південному рослину слід притінити фіранкою, бо пряме сонце обпікає листя. Вазон не ставлять на протяг і над радіатором, а листя не повинно торкатися холодного скла. Поливати радять зануренням на 10–15 хвилин у теплу відстояну воду, не залишаючи її в кашпо. Раз на місяць орхідею підживлюють добривом із низьким вмістом азоту, вносячи його на вологий корінь.

Ботанічний сад Брукліна також рекомендує восени приблизно два тижні тримати орхідею за нічної температури до 55 °F (близько 13 °C), щоб вона почала формувати квітконоси. Водночас там попереджають, що різкі коливання температури й вологості можуть спричинити опадання бутонів, які вже готові розкритися, пише Brooklyn Botanic Garden.

Новий квітконіс з'являється через кілька тижнів або місяців. Його легко сплутати з повітряним коренем, але кінчик квітконоса плаский і нагадує рукавицю. Коли бутони вже сформувалися, вазон не варто повертати чи переставляти. Нагорода за терпіння буде відчутною: квіти фаленопсиса тримаються від двох до шести місяців.