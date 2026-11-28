Деякі засоби здатні пошкодити ПВХ-труби та гумові прокладки.

Хімічні засоби для прочищення труб рідко допомагають упоратися із серйозними засміченнями і можуть пошкодити каналізацію. Сантехніки радять не ставити «діагноз» самостійно і не заливати в стік засоби навмання, а за серйозної проблеми викликати фахівця, повідомляє OKDiario.

Хімія не проходить крізь застояну воду. Засіб або осідає, або розчиняється в ній ще до того, як дістанеться самого засмічення, і втрачає їдку дію. Реакція виділяє сильне тепло, здатне розм'якшити, деформувати чи навіть розплавити ПВХ-труби, а також роз'їсти гумові прокладки й старий метал.

Якщо засіб не спрацював, отруйна вода в трубах стає загрозою для сантехніка, якого все одно доведеться викликати. Під час розбирання сифона або роботи з обладнанням можна отримати хімічний опік.

«Метод останньої надії»

Американські фахівці погоджуються з іспанськими колегами. Директор із комунікацій мережі сантехнічних служб Roto-Rooter Пол Абрамс називає хімічні засоби «методом останньої надії». За словами експертів, їх іноді можна застосовувати, коли вода просто повільно стікає. Якщо ж раковина повністю заблокована, а засіб не розчинив затор, у трубах залишиться відбілювач, луг або кислота, пише The New York Times Wirecutter.

Виробник труб Oatey окремо застерігає від таких засобів, коли вода взагалі не йде.

«Без потоку води хімікати залишатимуться в трубній конструкції, потенційно пошкоджуючи сантехнічні елементи та створюючи загрозу для кожного, хто згодом розбиратиме стік, щоб усунути засмічення», — наголошує менеджер компанії Шон Комерфорд.