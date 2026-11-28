Окрім теплоти, важливо враховувати вагу наповнювача, показник TOG та здатність матеріалу пропускати повітря.

Обираючи наповнювач для ковдри, варто зважати не лише на те, наскільки вона гріє, а й на її вагу, повітропроникність, догляд і звичну температуру в спальні. Пух виграє легкістю й теплом, синтетика — ціною та простотою прання, а менш відомою альтернативою може стати бавовна, повідомляє Cuerpomente з посиланням на експерта з домашнього текстилю, засновника компанії Atexlier Начо Сільвестре.

Найчастіше покупці вагаються між пухом і поліестером, хоча за характеристиками ці матеріали принципово різні.

«Натуральні дуже теплі та легкі. Синтетичні — гіпоалергенні, легко перуться і дешевші», — наголошує Сільвестре.

Серед натуральних варіантів пух складається з пластівців без стрижня, тож він легший і тепліший за перо. Бавовна добре вбирає вологу та пропускає повітря. Вона підійде тим, хто не хоче купувати вироби з матеріалів тваринного походження, а таку ковдру можна поєднати з підковдрою зі стовідсоткової бавовни.

Синтетичні наповнювачі, зокрема порожнисте силіконізоване поліефірне волокно, часто можна прати вдома, однак лише один-два рази на рік і суворо за інструкцією виробника. Деякі моделі мають обробку проти кліщів та алергенів. Головний недолік синтетики полягає в тому, що під час прання та через зношування вона виділяє мікропластик.

Що підкаже етикетка: TOG і грамаж

Порівнювати ковдри допомагають два показники. Грамаж означає вагу наповнювача на квадратний метр, а TOG вимірює «здатність наповнювача ковдри утримувати тепло», — зазначає Сільвестре. Для кімнат, де температура перевищує 21 °C, експерт орієнтує на TOG 3–4,5. За 15–20 °C підійде TOG 7,5–10,5, а для холодних спалень, де температура менша ніж 15 °C, потрібен TOG 12–15. Взимку пуху вистачить 250–300 г/м², тоді як перу й поліестеру потрібно 350–450 г/м², а бавовні — 450–600 г/м².

Перевагу пуху підтверджують і лабораторні вимірювання з тепловим манекеном. За однакової ваги пухова ковдра забезпечила значно вищу теплоізоляцію, ніж шовкова чи вовняна. Водночас утеплення зростає зі збільшенням маси наповнювача нелінійно: у позі на спині з руками поверх ковдри приросту понад 600 г дослідники не зафіксували, йдеться в статті на ScienceDirect.

Зимові ковдри зазвичай мають 10,5–13,5 TOG. Тим, кому в них жарко, варто розглянути всесезонні комплекти з двох ковдр на 4,5 і 7–9 TOG, які можна використовувати окремо або скріплювати разом. Синтетика, попри доступність, гірше пропускає повітря, тож у ній легше перегрітися, попереджає Good Housekeeping.