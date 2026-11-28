Столиця Словаччини пропонує ціни на 30% нижчі, ніж у сусідньому Відні, та атмосферні різдвяні ярмарки, що працюють до січня.

Столиця Словаччини Братислава претендує на звання найдоступнішої зимової столиці Європи. Тут збереглося середньовічне Старе місто, обід у недорогому закладі коштує близько 11 доларів, а головний різдвяний ярмарок працюватиме шість тижнів. Загалом місто приблизно на 30% дешевше за сусідній Відень, повідомляє Travel Off Path.

Ярмарок на Головній площі (Hlavné námestie) відкрився 26 листопада і триватиме до 3 січня 2027 року. Він працює щодня з 10:00 до 22:00, крім 24 і 25 грудня, вхід вільний. У червоно-білих дерев'яних будиночках продають словацькі ковбаски та глінтвейн, а на сусідній Францисканській площі виступають фольклорні колективи.

Скільки коштує зимова Братислава

На ярмарку глінтвейн обійдеться приблизно в 4 долари, різдвяний пунш — у 5, ковбаска — в 9, а традиційні картопляні коржики локше — у 3-5 доларів. Тарілка капустняку, супу з квашеної капусти, коштує близько 8 доларів. Вечеря з трьох страв у ресторані середнього рівня обійдеться приблизно в 33 долари на особу, келих місцевого вина — в 5, кухоль пива — в 3,30.

Ночівля в бюджетному гостьовому будинку коштує від 65 доларів, у тризірковому готелі — близько 100, у чотиризірковому — 125, у п'ятизірковому — 195 доларів. Квиток на громадський транспорт на 30 хвилин коштує 1,30 долара, а вхід до музею в середньому — 7 доларів.

Автор матеріалу Вінісіус Коста визнає, що особисто він не є шанувальником міста: на його думку, основні пам'ятки можна оглянути за день, тож Братислава краще підходить для одноденної поїздки з Відня, ніж для триденного перебування.

«Відкинувши особисті смаки, навіть я не можу заперечити, що це, мабуть, одна з найгарніших мініатюрних столиць Європи, поряд із Таллінном в Естонії та іншою слов'янською перлиною, Любляною у Словенії», — зазначає Коста.

Година потягом від Відня

Братислава розташована біля самого австрійського кордону, і потяг до Відня їде близько 55 хвилин.

Держдепартамент США відносить Словаччину до першого, найнижчого рівня ризику для туристів. Видання наголошує, що поліцейські патрулі та бар'єри безпеки є й на братиславських ярмарках, але атмосфера там значно спокійніша, ніж у переповненому Відні.

Серед пам'яток за межами Старого міста автор радить оглядовий майданчик UFO на мосту SNP, підйом ліфтом на який коштує 14 доларів, а також руїни замку Девін на скелі над кордоном зі Словаччиною та Австрією. До нього можна дістатися автобусом із центру міста приблизно за 25 хвилин.