Скандинавський антициклон Manuel принесе арктичне повітря, через що температура вночі подекуди опускатиметься до -18 °С.

Цими вихідними, 28–29 листопада, в Україну прийдуть морози: скандинавський антициклон принесе холодне арктичне повітря. Вночі температура знизиться до -5…-11 °С, а на заході країни місцями до -16 °С. Вдень переважатиме мінусова температура, істотних опадів не очікується, повідомляє Meteoprog.

У суботу вночі в західних регіонах місцями пройде сніг, у Карпатах і на Прикарпатті він триматиметься й удень, на дорогах можлива ожеледиця. На півдні Одещини та в Криму очікуються дощ із мокрим снігом і пориви північно-східного вітру до 15–20 м/с. Вдень у більшості областей температура коливатиметься від -5 до +3 °С, на Закарпатті та півдні — до +5 °С.

У неділю опадів не буде по всій країні. Найхолодніше буде вночі в Карпатах, на Прикарпатті та Буковині, де прогнозують -11…-16 °С. На півночі та сході температура опуститься до -6…-11 °С, вдень вона становитиме -1…-6 °С.

Мокрий сніг і слизькі дороги

Укргідрометцентр попереджає, що 28 листопада на південному заході вночі місцями можливі значні опади, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. На крайньому півдні пройде дощ. У Карпатах уночі прогнозують до -18 °С. 29–30 листопада опадів в Україні не очікується, повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, до України зі Скандинавії рухається область високого тиску під назвою Manuel. У суботу опади зачеплять лише південний захід і крайній південь.

«Решта території вже підпорядковуватиметься власне антициклону, тому буде сухо і подекуди навіть із сонцем», — повідомила Діденко, пише РБК-Україна.

Синоптикиня пояснює, що «антициклон тиснутиме, а південна циклонічність — опиратиметься», а ця «боротьба виллється у посилення східного вітру на півдні та заході України». У Києві обидва дні буде сухо, вночі температура знизиться до -3…-5 °С, вдень — до -1…-3 °С.

«Слизько», — попередила Діденко мешканців і гостей столиці.

Скільки триматимуться морози

У першій половині наступного тижня морози в Україні ще посиляться, прогнозує синоптикиня.

«Друга половина тижня принесе послаблення холоду», — підсумувала вона.