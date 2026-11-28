Оновлення летовища Баско дозволить приймати важчі літаки та посилить контроль над критично важливою Башійською протокою.

Філіппіни модернізують авіабазу Баско на острові Батан, розташовану приблизно за 200 кілометрів на південь від Тайваню. Проєкт може розширити доступ США до цього об'єкта, повідомляє Portfolio.

Злітно-посадкова смуга аеродрому наразі закоротка. Після її подовження база зможе приймати більші літаки. Офіційно серед головних цілей названо реагування на катастрофи, операційний доступ і поліпшення комерційних ланцюгів постачання. Постійної американської присутності на базі, найімовірніше, не буде, проте тісніша співпраця дозволить Вашингтону наблизити ключові військові ресурси до Китаю.

Ключ до Башійської протоки

Між Батаном і Тайванем пролягає Башійська протока. Через неї Китай може обійти південний край Тайваню в бік Тихого океану й оточити острів. Видання зазначає, що база дає змогу перекрити цей прохід, а в разі вторгнення це суттєво обмежить можливості Народно-визвольної армії Китаю. Водночас посилюється напруженість між Пекіном і Манілою через контроль над Південно-Китайським морем. Філіппіни також побоюються, що можлива війна навколо Тайваню перекинеться на їхню територію.

Про модернізацію аеропорту Баско Білий дім оголосив 18 листопада, за підсумками дводенного візиту Дональда Трампа до Філіппін і саміту АСЕАН. Серед інших домовленостей — пакет іноземного військового фінансування для Маніли на понад 2 млрд доларів. Ще 400 млн доларів спрямують на розширення можливостей філіппінської армії в Південно-Китайському морі, зокрема на засоби далекобійного ураження та дрони. Крім того, у бухті Субік збудують паливне сховище вартістю 40 млн доларів для потреб американських військових і комерційних операцій, ідеться у заяві Білого дому.

Аеродром з одним напрямком

У травні 2026 року, під час навчань Balikatan, морська піхота США тимчасово розгорнула в Баско протикорабельний ракетний комплекс NMESIS. Техніку між островами перекидали літаками C-130J Super Hercules. За словами командира 40-ї ескадрильї повітряних перевезень ВПС США Брендана Віра, для екіпажів цей аеродром особливо складний, передає ABS-CBN News.

«Складність аеродрому Баско — у підйомі смуги, через що він є аеродромом одного напрямку. Ми можемо сідати й злітати лише в одному напрямку, і це стає проблемою за різного попутного вітру, особливо коли він огинає рельєф острова», — зазначив Вір.

Стратегічне значення аеродрому оцінили ще під час Другої світової війни. 8 грудня 1941 року японські війська захопили летовище поблизу Баско. Вони визнали його ледь придатним для винищувачів і розвідувальних літаків, а для масштабних операцій смугу довелося б розширювати, йдеться в історії армії США «Fall of the Philippines».