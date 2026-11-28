Фахівці з боротьби зі шкідниками пояснили, чому отвір розміром у монету є небезпечним для вашого житла взимку.

Людям радять перевірити свої будинки й садові сараї звичайною монетою, щоб не пустити туди щурів: взимку гризуни найактивніше шукають тепло та їжу і проникають в оселі навіть крізь невеликі отвори. Простий тест займає кілька хвилин і допомагає оцінити, чи вразлива нерухомість, повідомляє WalesOnline.

Діаметр монети становить приблизно 15–20 мм, і саме такої щілини достатньо дорослому щуру. Якщо монета проходить в отвір біля будинку чи сараю, ймовірно, крізь нього пролізе й гризун.

Керівник компанії Acorn Environment Services, фахівець із боротьби зі шкідниками Джон Вайтлі-Вілксон, наголошує, що власники осель зазвичай недооцінюють спритність тварин.

«Люди часто дивуються, наскільки невеликий отвір потрібен щуру, щоб потрапити до будинку. Якщо монета пролазить в отвір у зовнішній стіні, вентиляційній цеглині, біля труби чи дверної рами, варто придивитися уважніше й за потреби закласти його», — зазначає Вайтлі-Вілксон.

Особливу увагу експерт радить приділити місцям, де в будинок заходять комунікації. Зазори навколо них поступово збільшуються, бо будівельні матеріали зміщуються від перепадів температур.

«Труби комунікацій — одна з найпоширеніших точок проникнення, які ми виявляємо. Ці щілини легко пропустити, бо їх часто ховають сміттєві баки, рослини чи садові контейнери», — попереджає фахівець.

Чим загрожують непрохані гості

Британська асоціація боротьби зі шкідниками (BPCA) також вказує, що щурам вистачає щілини завширшки 15 мм. Гризуни переносять лептоспіроз, сальмонельоз, лістеріоз і хантавірус, а ще гризуть ізоляцію кабелів і труби. За оцінками страховиків, пошкодження проводки гризунами спричиняє 25% усіх пожеж в електромережах будівель, повідомляє BPCA.

Для закладання отворів власник компанії The Pied Piper Тоні Кінг радить використовувати сталеву вату, мідну сітку або металеві листи. Пластик і дерево для цього не підходять, бо щури зрештою їх прогризуть, пише Homebuilding & Renovating.