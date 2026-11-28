М'ясники пояснили, чому відтінок м'яса не впливає на його якість, та розповіли, яку птицю краще обирати для тушкування, а яку — для швидкого смаження.

Жовта чи біла шкіра курки не свідчить ні про вищу якість, ні про більшу поживність м'яса. Обидва варіанти рівноцінні, а відтінок залежить насамперед від того, чим годували птицю, повідомляє OKDIARIO з посиланням на досвідчених м'ясників.

За словами фахівців, колір шкіри не вказує на те, що птиця здоровіша чи свіжіша. За вмістом білків, вітамінів і мінералів тушки практично не відрізняються.

Кукурудза чи пшениця

Жовта шкіра свідчить про раціон, багатий на каротиноїди. Ці природні пігменти містяться в кукурудзі, люцерні, квітах календули та в дозволених пігментованих кормах і накопичуються в підшкірному жирі.

Таку курку в торгівлі часто пов'язують із повільнішим ростом або вільним вигулом. Проте жовтого відтінку можна досягти й за звичайного промислового вирощування, якщо додавати пігменти до корму.

Білувата шкіра буває в птиці, яку годували переважно бідними на пігменти зерновими: пшеницею, ячменем чи соєю. Зазвичай це молоді курчата швидкого росту з тоншим шаром жиру під шкірою.

Яку курку обрати для приготування страв

Водночас м'ясники й кухарі радять обирати курку залежно від способу приготування. Жовтошкіра птиця має щільніше м'ясо з виразними волокнами та насиченіший смак.

Її рекомендують для тривалого тушкування, запікання в духовці та бульйонів. Таке м'ясо добре витримує довге приготування, не розварюється і надає страві багато смаку.

Білошкіра курка ніжніша, м'якша й однорідніша за текстурою, а смак у неї делікатніший і нейтральніший. Вона пасує для гриля, страв у паніруванні, швидкого обсмажування та смаження у фритюрі, тобто там, де потрібне м'яке м'ясо, яке добре вбирає приправи.

Міністерство сільського господарства США також зазначає, що колір сирої птиці може коливатися від синювато-білого до жовтого, і всі ці відтінки є нормою. Вони залежать від породи, рухливості, віку та харчування: синюватий відтінок у молодої птиці зумовлений меншою кількістю жиру під шкірою, а жовтий може з'являтися через чорнобривці в кормі, повідомляє USDA.

Відомство наголошує, що зміна кольору сама по собі не означає, що продукт зіпсувався. На псування вказують неприємний запах, а також липка чи слизова поверхня, і таке м'ясо вживати не можна.