Фахівці пояснили, як правильно налаштувати потік повітря, щоб тепло не накопичувалося під стелею, а ви не переплачували за електроенергію.

Щоб кондиціонер із тепловим насосом краще розподіляв тепло взимку, жалюзі на внутрішньому блоці слід спрямовувати до підлоги, а не до стелі. На цьому сходяться фахівці з кліматичної техніки.

Якщо апарат працює вже деякий час, а на дивані досі прохолодно, варто перевірити напрямок повітряного потоку, перш ніж підвищувати температуру, повідомляє El Confidencial.

Під час переходу з режиму охолодження на обігрів жалюзі часто залишають у літньому положенні. Улітку їх зазвичай повертають догори, щоб холодний струмінь не дув просто на людей у кімнаті.

Технік компанії SIT Granollers розповів, чому взимку це налаштування варто змінити. Його мета полягає в тому, щоб тепло спершу потрапляло в нижню частину приміщення, де сидять люди.

«Чому я це кажу? Тепле повітря має властивість підійматися, тож якщо спрямувати його до стелі, ви не відчуєте його там, де перебуватимете», — наголошує фахівець.

Ще одна проблема виникає, коли внутрішній блок встановлено високо на стіні, а тепло скупчується під стелею. Тоді датчик апарата може зафіксувати, що задану температуру вже досягнуто, і знизити потужність, хоча внизу все ще холодно.

Скільки градусів достатньо

Іспанський Інститут диверсифікації та енергозбереження (IDAE) радить підтримувати в оселі 20–21 °C, коли в ній перебувають люди, і вдягатися відповідно до сезону. Опалення варто вмикати лише тоді, коли вдома хтось є. Увечері експерти рекомендують опускати жалюзі та засувати штори, щоб зменшити тепловтрати через вікна.

Для сну, за оцінкою інституту, достатньо 15–17 °C, якщо людина вкрита. Загалом там радять вимикати обігрів на ніч, але допускають, що в погано утепленому житлі його можна залишити на цьому рівні.

В IDAE також підрахували, у скільки обходиться кожне підвищення налаштувань термостата.

«На кожен градус, на який підвищується температура в будівлі чи житлі, енергоспоживання зростає на 7%, так само як і витрати на опалення та викиди CO2», — зазначають в установі.

Чому кондиціонер гріє ефективніше за котел

Тереза Пісточіні з Інституту енергоефективності Каліфорнійського університету в Девісі пояснює, що тепловий насос відрізняється від звичайного кондиціонера реверсивним клапаном. Цей клапан змінює напрямок руху холодоагенту, тож у режимі обігріву пристрій забирає тепло з вулиці й переносить його в приміщення.

Оскільки тепло не генерується, а лише переміщується, ефективність такої системи залежно від погоди та конструкції сягає 200–400%. Для порівняння, у газових котлів цей показник становить 80–96%, розповідає The Conversation.

Ці висновки підтвердило масштабне британське державне випробування понад 700 теплових насосів. Воно показало, що повітряні теплові насоси втричі ефективніші за газові котли, працюють у холодну погоду й підходять для більшості типів житла, пише The Telegraph.