Покупцям пропонують 30 гектарів землі та зруйновані будинки. Проте дещо відлякує потенційних інвесторів.

У каталонських Піренеях, за 18 км від Андорри, у провінції Леріда, продають покинуте село. Його виставили на продаж ще у 2020 році за 450 тис. євро, але покупця досі не знайшлося. Тепер продавець знову знизив ціну — до 295 тис. євро, тобто на 155 тис., повідомляє 20 Minutes з посиланням на іспанську газету La Vanguardia.

До об'єкта входять кілька зруйнованих будівель загальною площею 1500 кв. м і ділянка приблизно на 30 гектарів із пасовищами, луками, чагарниками та сосновими лісами. Назву села з міркувань конфіденційності не розголошують.

Автори оголошення роблять ставку на природу та розташування. Місцевість описують як «дуже спокійну й сонячну» з «м'яким мікрокліматом» і «неймовірними краєвидами», — йдеться в оголошенні.

Чим село відлякує потенційних покупців

Дістатися до села можна лише лісовою дорогою завдовжки 2,5 км. Вона проїзна, проте краще мати позашляховик.

Електрики в селі немає: найближчий стовп розташований приблизно за 2,5 км по прямій. Тож покупцеві доведеться закласти чималий бюджет на підключення, а перед тим замовити техніко-економічні дослідження.

Питну воду також доведеться шукати самостійно. Новий власник має з'ясувати, чи вистачить джерела та ставка для потреб мешканців і чи дозволить влада використовувати їх для цього.

Водночас земля має статус міської відповідно до містобудівного плану 2013 року, що відкриває можливість створити зону міської забудови. Втім, роботи з облаштування спершу мають отримати погодження.

La Vanguardia бачить серед потенційних покупців тих, хто захоче реалізувати житловий проєкт, відновити сільську спадщину або розвивати гірський туризм. На сайті з оголошенням село радять «любителям природи», «лижникам» і тим, «хто шукає спокою».

Каталонія розпродає села

Оголошення з'явилося на сайті Aldeas Abandonadas, де об'єкт пропонують для власного використання або під «гламурний курорт». Там же продають й інші каталонські поселення: від маєтку з масивами на 142 га поблизу Барселони за 240 тис. євро та селища з 14 будинків біля Ігуалади за 280 тис. євро, що належить банку, до розкішних комплексів за кілька мільйонів, зазначає Aldeas Abandonadas.

Покинуті села в цьому регіоні трапляються часто. Дослідники проаналізували 1214 задокументованих поселень у каталонській та аранській частинах Східних Піренеїв, починаючи з 1275 року. З них 307 виявилися покинутими або незаселеними. Науковці вивчають, як кліматичні коливання, що тривають від Малого льодовикового періоду, разом із соціально-економічними чинниками впливали на знелюднення гірських сіл, ідеться в препринті на EarthArXiv.