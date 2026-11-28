Експерти обрали не очевидний туристичний центр, а давній монастир, що став об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Найкращим місцем для відвідування Таїланду у 2027 році Lonely Planet назвав монастир Ват Пхра Махатхат Ворамахавіхан у Накхонситхаммараті, який нещодавно став новітнім об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО в країні. Він очолив десятку рекомендованих напрямків, до якої також увійшли Бангкок, Пхукет, Чіангмай і Ко Самуї, повідомляє Lonely Planet.

Монастир на півдні країни поєднує впливи брахманізму, індуїзму, буддизму махаяни та тхеравади. Таке змішання видання пояснює розташуванням на давніх торговельних шляхах між Індією, Шрі-Ланкою та Явою. Туристам радять побачити танцювальну драму нора, окремо внесену до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, а також щорічне обгортання ступи Пхра Бороматхат тканиною на буддійські свята в лютому–березні та травні–червні.

Саме місто Накхонситхаммарат постало в період, коли суматранська імперія Шривіджая розширювала вплив на південь сучасного Таїланду. Його заснували, щоб полегшити торгівлю через перешийок Кра, а згодом воно стало важливим провінційним центром кхмерів Ангкору, зазначає Управління з туризму Таїланду.

Від мегаполіса до затонулого міста

Друге місце посів Бангкок як найкращий варіант для першого знайомства з країною. Далі йдуть плавучі ринки Верхньої затоки неподалік столиці, Пхукет із сумішшю китайської та малайської культур і Чіангмай із його храмами. Для поїздки на Пхукет не радять обирати вересень і жовтень, а Чіангмай краще відвідувати з листопада по січень, бо з кінця лютого до початку квітня місто потерпає від диму з сільськогосподарських пожеж.

До списку також увійшли національний парк Кхаоянай, стародавні столиці Аюттхая та Сукхотай, Золотий трикутник на кордоні з Лаосом і М'янмою, а також острів Ко Самуї. Замикає десятку прикордонне Сангкхлабурі з найдовшим у Таїланді дерев'яним мостом завдовжки 447 метрів і руїнами храмів міста, затопленого водосховищем у 1980-х.

Що радять ті, хто живе в Таїланді

Експерти, яких залучало Управління з туризму Таїланду, також радять виходити за межі популярних маршрутів. Фін Міка Ітаваара, який прожив у країні 26 років, називає прихованою перлиною північну провінцію Мегонгсон з водоспадами й печерами, а пляжникам рекомендує спокійніший острів Ко Пханган, пише Cision.

«Подорожуйте як місцеві, дивіться на туризм трохи так, як це роблять самі таїландці», — радить тревел-консультант Пер Сундберг, який понад 30 років мешкає в Таїланді. Його улюблений час для поїздок — сезон дощів із травня–червня до жовтня.