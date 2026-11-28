Замість дорогого готелю в Цюриху журналістка Джоуї Гедден обрала перероблений винний барель у маленькому Роггвілі, де побачила краєвид, що вразив її найбільше.

Найкращим місцем двотижневої подорожі Європою для журналістки Business Insider Джоуї Гедден стало не велике місто, а швейцарське село Роггвіль, розташоване за годину їзди потягом від Цюриха. Вона зупинилася там, щоб заощадити на житлі, і зрештою назвала це рішення найвдалішим за всю поїздку, повідомляє Business Insider.

У жовтні 2022 року Гедден відвідала шість міст у чотирьох країнах. Роггвіль на заході від Цюриха займає близько 773 гектарів серед пагорбів, а позаду нього видніються гори. Журналістка описує його як тихе й скромне село з привітними мешканцями: перехожі усміхалися їй, а діти махали на вокзалі. Тут є ресторани, бібліотека, басейн і картодром, хоча відвідати їх вона не встигла.

Помешкання на Airbnb коштувало 200 доларів за ніч і виявилося дешевшим за варіанти, які вона розглядала в місті. Це був перероблений на мінібудиночок винний барель у саду за кілька кроків від залізничної станції, звідки відкривався краєвид на нічне небо.

«Сумніваюся, що знайшла б щось подібне в Цюриху», — зазначає Гедден.

Вечеря з заправки і найкрасивіший краєвид

Останній вечір подорожі пішов не за планом. Гедден збиралася купити сосиски в сільській крамниці й підсмажити їх на вогнищі біля свого будиночка, але вже в потязі, за три зупинки до Роггвіля, дізналася, що магазин зачинено. Єдиним відкритим місцем поблизу виявилася автозаправка за 25 хвилин пішки.

«Що б у них там не було, я буду вдячна й за це», — так, за її словами, вона подумала тоді.

Дорога пролягала через ліс, а на заході сонця стежка вивела до широкого поля з будинками біля підніжжя гір. Трава була такою зеленою, що здавалася несправжньою. Журналістка називає цей краєвид найвражаючим за всю поїздку й переконана, що без того житла ніколи б його не побачила.

На заправці знайшовся невеликий магазин із сосисками, булочками й маринованими огірками. Вечеряючи біля вогнища під зорями, яких не видно з міста, Гедден дійшла висновку, що зупинитися в Роггвілі було її найкращим рішенням.

Серед місцевих пам'яток села є Kulturspycher: зерносховище XVIII століття, яке з 1970 року слугує місцевим музеєм. Постійної експозиції там немає. Натомість музей проводить змінні виставки про історію села, зокрема про компанію Gugelmann і лікаря та літописця Йоганнеса Ґлура, а також надає майданчик місцевим митцям. Вхід безкоштовний, інформує Switzerland Tourism.