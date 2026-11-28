Музей шотландського міста Інвергордон має зібрати 3,1 млн фунтів, щоб викупити витвір Едме Бушардона, який раніше вважався звичайним господарським інвентарем.

Волонтерський музей шотландського міста Інвергордон має час лише до 1 грудня, щоб зібрати 3,1 млн фунтів стерлінгів на викуп майже 300-річного мармурового погруддя. Якщо грошей не знайдуть, скульптуру, якою колись підпирали двері сараю, можуть продати до приватної колекції за кордоном, хоча зараз вона перебуває в публічній власності, повідомляє Blick.

Погруддя 1728 року в Римі створив французький скульптор Едме Бушардон, який згодом працював на короля Людовика XV. Твір висотою 81 см зображує 20-річного шотландського аристократа сера Джона Гордона, родина якого заснувала Інвергордон. Міська рада купила скульптуру на аукціоні 1930 року лише за п’ять фунтів.

Спершу погруддя стояло в ратуші, але під час адміністративних реформ опинилося на складі, де про нього забули. 1998 року депутатка місцевої ради Максін Сміт шукала громадське майно в сараї в Балінторі й натрапила на мармурову скульптуру біля входу. Нею підпирали двері.

«Я просто пройшла повз неї», — згадувала Сміт у розмові з шотландською газетою The Press and Journal. Лише фахова експертиза показала, що знахідка вже тоді коштувала близько 450 тис. фунтів. Згодом погруддя виставляли в паризькому Луврі.

Купити те, що вже належить місту

2024 року місцева влада схвалила продаж погруддя, а виторг пообіцяла спрямувати на потреби мешканців. Більшість учасників громадського опитування також підтримали продаж. Однак у січні 2026 року уряд Великої Британії тимчасово заборонив вивозити скульптуру, щоб британська установа встигла її придбати.

Продаж ініціювала непрохана пропозиція, яка надійшла до ради Гайленду через аукціонний дім Sotheby’s у серпні 2023 року. Під час громадських консультацій зібрали лише 68 місцевих відгуків. 1 липня 2026 року музей підписав із радою опціонну угоду: якщо до 1 грудня він збере 3,1 млн фунтів, погруддя дістанеться йому. Проте Національний фонд спадщини (National Heritage Memorial Fund) і Національний фонд лотереї спадщини (National Lottery Heritage Fund) відмовилися розглядати заявку музею. Британські інституції з питань спадщини вважають продаж публічного майна заради грошей етично співмірним із неетичним продажем експонатів із музейної колекції, йдеться на сайті Invergordon Museum & Heritage Centre.

У музеї визнають, що без національних фондів така сума для маленької волонтерської установи недосяжна. Водночас там погоджуються з позицією фондів.

«Просити громаду зібрати 3,1 мільйона фунтів, щоб викупити власне майно, не має жодного сенсу. Як і витрачати на це державні гроші, призначені для збереження спадщини», — наголошують представники музею.

Музей запустив кампанію пожертв і просить кожного внести по п’ять фунтів, тобто стільки, скільки місто заплатило за погруддя 96 років тому. Ще одна пропозиція полягає в тому, щоб рада відмовилася від продажу й передала скульптуру музею в оренду на строк до 30 років. У такому разі вона залишиться в публічній власності, а громадський фонд міста отримуватиме стабільний дохід.

Музейники попереджають, що продаж може обернутися для закладів культури Гайленду втратою акредитації та доступу до фінансування на строк до п’яти років. Так сталося 2014 року в англійському Нортгемптоні після продажу староєгипетської статуї Сехемка.