Механіки та експерти автоклубів пояснили, чому прогрів двигуна на місці лише прискорює вихід з ладу елементів живлення.

Короткі поїздки містом, особливо взимку, швидко виснажують акумулятор автомобіля: генератор не встигає відновити енергію, витрачену на запуск двигуна. До такого висновку доходять механіки, повідомляє El Economista.

Холод різко збільшує навантаження на батарею. Низькі температури змінюють її хімічні процеси, тому їй важче віддавати й приймати заряд.

Загусла олива ускладнює пуск, і стартер споживає більше енергії. Взимку значну частину електрики забирають обігрів та інші системи, тому короткий прогрів авто на місці не є надійним способом підзарядити акумулятор.

Проблема накопичується непомітно: батарея може працювати нормально, але її резерв поступово тане. Тривала безперервна їзда дає генератору більше часу, проте сам по собі кілометраж повного заряду не гарантує. Найпрактичнішим рішенням експерти називають зовнішній зарядний пристрій.

Що радять автоклуби

Майже кожен четвертий виклик допомоги на дорозі, який отримує американський автоклуб AAA Northeast, пов'язаний з акумулятором. Його фахівці радять кілька разів на тиждень їздити на довші відстані з рівномірною швидкістю, а батареї віком понад три роки перевіряти щороку, повідомляє AAA.

«Короткі місцеві поїздки не оптимальні для найдовшого терміну служби акумулятора. Вони не забезпечують повної підзарядки, якої батарея потребує після того, як віддала енергію на запуск авто», — наголошує Джейсон Каррара, старший менеджер з навчання AAA Northeast Automotive Services.

Якщо акумулятор повністю розрядився, його доведеться заряджати на зарядному пристрої кілька годин, а іноді й добу. Робота двигуна протягом 30–60 хвилин або поїздка, за даними AAA, зазвичай не відновлюють заряд повністю і скорочують ресурс батареї. Розряджений акумулятор також значно легше замерзає, тож перед зимою його варто перевірити й повністю зарядити.

Британський автоклуб RAC попереджав, що поїздки на 5–10 хвилин радше розряджають акумулятор, ніж заряджають його. Короткий запуск двигуна на холостому ходу теж не допомагає: «Насправді це може закінчитися розрядженням слабкої батареї», — застерігає речник RAC Саймон Вільямс.

Він радить використовувати пристрої для підтримувального заряду, а власникам кількох машин чергувати їх і частіше їздити на тій, що має старіший акумулятор, пише Banbury Guardian.