Дослідники з'ясували, як гігантські зіткнення мільярди років тому сформували унікальну геологію видимого та зворотного боків супутника Землі.

Три потужні зіткнення, що сталися мільярди років тому, визначили, чому видима із Землі сторона Місяця так помітно відрізняється від зворотної. Команда науковців запропонувала пояснення цієї асиметрії: за результатами нового дослідження, давні удари залишили незгладимий слід на будові супутника, повідомляє WP Tech.

Найбільший шрам на Місяці

Найбільшим відомим слідом таких катастроф є басейн Південний полюс — Ейткен на зворотному боці Місяця. Його внутрішнє кільце має розміри приблизно 2000 на 1500 км, і це найбільший ударний басейн із видимим рельєфом серед усіх планетних тіл земної групи. Як зазначають автори дослідження, опублікованого в Nature, цей удар сформував кору та вулканічну історію зворотного боку. Крім того, він міг спричинити масштабну нестабільність у надрах супутника та запустити часткове плавлення на протилежному, видимому боці.

Вік басейну вчені оцінили приблизно в 4,32–4,33 млрд років. Для цього вони проаналізували місячний метеорит NWA 2995, знайдений в Алжирі у 2005 році: його породи та мінерали відповідають походженню з басейну Південний полюс — Ейткен.

Літопис перших 500 мільйонів років

Зворотний бік Місяця довго лишався малодослідженим, адже місії Apollo у 1960–1970-х роках працювали лише на видимій стороні. У 2023 році NASA виділило 7,5 млн доларів на проєкт CLOE, який вивчатиме найдавніші сліди зіткнень біля південного полюса супутника. Про його мету розповідав учасник проєкту, геофізик Єльського університету Цзюнь Коренага, пише Yale News.

«Наш новий проєкт досліджуватиме басейн біля південного полюса шириною приблизно 2500 кілометрів. Це найстаріший і найбільший ударний басейн на Місяці, і він дасть дані про перші 500 мільйонів років існування Місяця, які наразі не надто добре вивчені», — зазначає Коренага.

Науковець переконаний, що ці давні катастрофи важливі не лише для історії самого супутника. На його думку, вони допомагають зрозуміти, як міграція Юпітера та Сатурна впливала на внутрішні планети Сонячної системи.

«Точно інтерпретуючи місячний літопис кратерів, ми не лише отримуємо фундаментальне калібрування, потрібне для оцінки віку кратерованих ділянок по всій Сонячній системі, а й дізнаємося про середовище ранньої Землі — середовище, яке стерла активна геологія нашої планети», — наголошує дослідник.