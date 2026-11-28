Організатори ухвалили відповідне рішення через звинувачення одного з членів гурту.

Гурт Spokusy вибув із боротьби за право представляти Україну на «Євробаченні-2027». Організатори Національного відбору дискваліфікували колектив після звинувачень його співзасновника й гітариста Ігоря Черепанова в неетичній поведінці, повідомляє Lux FM.

Оргкомітет ухвалив рішення на позачерговому засіданні 26 листопада. Підставою стало порушення пункту 4.6 правил відбору: учасник не повинен мати випадків неетичної поведінки чи висловлювань ні під час конкурсу, ні в минулому. У мовнику пояснили, що перед затвердженням лонглиста всіх виконавців перевіряли на репутаційні ризики, проте тоді даних про листування музиканта з підлітками ще не було, повідомляє Суспільне.

Коли спалахнув скандал

Скандал спалахнув після того, як 24 листопада Суспільне оголосило лонглист, до якого увійшли й Spokusy. Авторка творчих проєктів Юлія Мантикора оприлюднила допис зі скриншотами листувань 42-річного Черепанова, відомого під псевдонімом Череп, із неповнолітніми дівчатами, пише Суспільне Культура.

«Перш ніж він вийде на національну сцену, прошу вас подивитися і подумати, як він використовує свій статус у спілкуванні з 15-річними підлітками», — закликала Мантикора у відеозверненні.

Згодом до редакції звернулися дівчата, які розповіли власні історії. Одна з них, побажавши залишитися анонімною, стверджує, що у 14–16 років часто бувала в клубі «Теплий ламповий», де Черепанов є артдиректором. За її словами, музикант торкався її та її подруг, а також пригощав алкоголем дівчат, до яких виявляв симпатію.

Сам Черепанов назвав звинувачення «наклепом» і запевнив, що не має романтичних стосунків із дівчатами, молодшими за 18 років.

«Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося», — наголосив Черепанов.

Хто залишився у відборі

Після дискваліфікації Spokusy за право поїхати на конкурс змагатимуться 17 виконавців. Фіналістів мають визначити найближчим часом. Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому 2027 року за участі щонайменше семи артистів, а переможця традиційно оберуть журі та глядачі.

«Євробачення-2027» вперше прийматиме Болгарія: конкурс пройде в місті Бурґас. Півфінали заплановані на 11 і 13 травня, гранд-фінал — на 15 травня.