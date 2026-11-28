Експерти з прибирання пояснили, як змінити режим догляду за пральною машиною, щоб усунути проблему.

Свіжовипрана білизна часто пахне затхлістю через бактерії, які розмножуються в брудних і вологих речах та в самій пральній машині. Узимку, коли холодно й волого, це трапляється частіше, розповідає професор Бенджамін Ейльтс, експерт з прикладного очищення та гігієни Вищої школи Альбштадт-Зігмаринген у матеріалі SWR3.

Ризик зростає, якщо мокрі рушники чи одяг довго лежать у барабані до наступного прання. Неприємний запах також з'являється, коли речі перуть лише за низької температури, машину перевантажують або засобу для прання сиплють замало: вода й мийні речовини тоді не доходять до всіх речей.

Багато залежить від того, що відбувається з речами й технікою по завершенні циклу.

«Справді важливо виймати білизну з пральної машини одразу після завершення програми. І після цього завжди залишати машину відкритою, щоб вона добре провітрювалася: висунути відсік для засобу і відчинити дверцята», — наголошує Ейльтс.

Професор радить зважати й на тривалість циклу, особливо для дуже брудних речей. «Я виступаю за те, щоб не користуватися лише короткими програмами, а давати засобу для прання достатньо часу подіяти», — зазначає він.

Як позбутися запаху затхлості

Якщо запах уже з'явився, речі варто перепрати за вищої температури, з меншим завантаженням або більшою кількістю засобу. Допомагають також 1–2 столові ложки оцту чи лимонної кислоти, додані до засобу для прання, або півсклянки харчової соди в барабан. Водночас кислотні засоби за частого використання можуть пошкодити ущільнювачі.

Хімік Тасманійського університету Натан Кіла пояснює, що мікроби у вологих речах виділяють леткі органічні сполуки, які людина відчуває навіть у мізерних концентраціях. Залишки кондиціонерів і рідких засобів сприяють утворенню біоплівки в машині, а холодне прання гірше знищує мікроби. Тому він радить час від часу запускати гарячий цикл і спробувати порошок, адже багато порошків містять пероксид. Ароматизовані засоби, за його словами, лише маскують запах, але не усувають причину, повідомляє ABC News.