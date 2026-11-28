Технологія passkeys дозволяє входити в акаунти через біометрію, роблячи злами та фішинг майже неможливими.

Паролі варто не вдосконалювати, а повністю замінити ключами доступу (passkeys). Їх не потрібно запам'ятовувати, вони зберігаються безпосередньо на смартфоні, надійніші за паролі та стійкі до фішингу. До переходу на нову технологію закликає користувачів PC-Welt.

Під час створення passkey генерується пара ключів: публічний і приватний. Приватний ключ зберігається на смартфоні, планшеті, комп'ютері, апаратному ключі на кшталт YubiKey або в менеджері паролів. Його захищає біометрія пристрою, наприклад, відбиток пальця чи сканування обличчя. Публічний ключ отримує сайт, для якого його створено.

Коли користувач входить в акаунт, сайт надсилає запит на пристрій. Після біометричного підтвердження приватний ключ формує цифровий підпис, який перевіряє сервіс. Вирахувати приватний ключ за публічним неможливо, тому витоки даних зі зламаних сайтів стають менш небезпечними. Фальшиві сторінки також не можуть перехопити ключ, бо він працює лише на тому сайті, для якого його згенеровано.

Єдиний суттєвий недолік технології полягає в ризику втратити доступ до акаунта разом із пристроєм, якщо ключ зберігався тільки локально. Видання радить мати запасний пристрій або апаратний ключ, а також резервний надійний пароль із двофакторною автентифікацією. Почати перехід пропонують із Google, Apple, Microsoft, Amazon і сервісів, що зберігають платіжні дані.

Без контрольних запитань і SMS-кодів

Google разом з Apple і Microsoft підтримує стандарт альянсу FIDO, на якому базуються ключі доступу. Експерт Google із безпеки Крістіан Бранд переконаний, що технологія витіснить не лише звичні комбінації символів, а й допоміжні засоби захисту: контрольні запитання, SMS-повідомлення та застосунки-автентифікатори.

«Так, ключі доступу замінять паролі. Ідеться навіть про більше. Я б сказав, що наше бачення полягає не лише в тому, щоб позбутися паролів, а й у тому, щоб усунути всі «латки», які індустрія вигадала, щоб компенсувати їхню вразливість», — зазначив Бранд у блозі Google.

Експерт наголошує, що навіть загублений смартфон не відкриває зловмисникові шлях до акаунтів власника. «Якщо хтось отримає ваш пристрій, він нічого не зможе зробити з вашим ключем доступу. А якщо ви втратите старий пристрій із ключем, то легко створите новий ключ на новому пристрої», — каже Бранд.

В альянсі FIDO підкреслюють, що біометричні дані користувача ніколи не залишають пристрій і не зберігаються на центральних серверах, звідки їх могли б викрасти. Сервіси отримують лише публічні ключі. Для кожної пари «пристрій — сайт» створюються окремі ключі, тож ресурси не можуть відстежувати активність людини на інших сайтах,.