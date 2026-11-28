Унікальний експонат, відомий як Тревор, пішов з молотка на аукціоні в Британії, значно перевищивши свою попередню оцінку.

Опудало голови вимерлого тилацина, або сумчастого вовка, яке роками лежало під ліжком, продали на аукціоні в британському Баті за 170 тисяч фунтів стерлінгів. Попередньо лот оцінювали в 30–50 тисяч фунтів, повідомляє BBC.

Аукціонний дім Auctioneum назвав цей лот найважливішим предметом, який коли-небудь виставляв на продаж.

«Це справді проривний результат. Ідеться не лише про підсумок аукціону – ми творимо історію», – наголосив аукціоніст Ендрю Стоу.

За лот змагалися покупці з Великої Британії, Австралії, США та Нідерландів. Переможець торгів побажав залишитися анонімним.

Експонат, якого прозвали Тревором, є одним із трьох відомих у світі опудал голів тилацина. Його внесли до Міжнародної бази даних зразків тилацина (ITSD).

Ймовірно, тварину застрелив фермер у тасманійському Шеффілді на початку 1900-х, а 1905 року голову привезли до Великої Британії. Власники дістали її зі сховку, коли в серпні побачили новини про схожу знахідку. Щоб підтвердити справжність голови, знадобилися тижні досліджень, рентгенівські знімки та співпраця з науковцями.

«Лисиця» за 62 тисячі фунтів

Попередню голову тилацина в серпні виставили на загальних торгах як лисячу з оцінкою 30–50 фунтів. Колекціонер Джеймс Кренфілд, власник крамниці курйозів в Ессексі, розпізнав сумчастого вовка за зубами.

У лисиць і собак між іклами шість верхніх різців, а в тилацина їх вісім. Після запеклих торгів Кренфілд придбав лот за 62 600 фунтів разом із комісією.

За даними ITSD, у приватних руках перебуває лише 16 зразків цього виду, повідомляє ABC News.

Науковці з Мельбурнського університету планують узяти з зубів цього зразка проби ДНК, щоб розширити уявлення про генетичне різноманіття виду. Керівник ITSD Стівен Слейтголм підкреслює цінність кожної такої знахідки.

«У випадку вимерлого виду кожен збережений зразок є обмеженим і потенційно незамінним джерелом біологічної інформації», – зазначив Слейтголм в інтерв'ю ScienceAlert.

Винищені за винагороду

Останній відомий тилацин помер у зоопарку Бомаріс у Хобарті 7 вересня 1936 року, лише через 59 днів після того, як вид узяли під охорону. Від 1888 року уряд Тасманії платив винагороду за кожну вбиту тварину й виплатив понад 2180 таких премій. Офіційно вид визнали вимерлим 1986 року, повідомляє Національний музей Австралії.