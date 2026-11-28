Астрологиня Кейт Роуз розповіла, які зміни чекають на ці знаки зодіаку після виходу астероїда Паллада з ретроградного руху.

Лев, Риби та Овен притягуватимуть удачу й нові початки з 30 листопада до 6 грудня 2026 року. Тиждень відкриється прямим рухом астероїда Паллада в Овні, а завершиться переходом Венери у Скорпіон і Меркурія у Стрілець, повідомляє YourTango.

Астрологиня Кейт Роуз нагадує, що через п’ять ретроградних планет в Овні життя останнім часом рухалося повільно. Наприкінці тижня ситуація має змінитися, а разом з нею повернеться й надія.

«Ви не можете притягнути удачу, якщо не вірите в себе, тож пориньте в це. Повірте, що саме зараз усе нарешті почне змінюватися на краще», — радить Роуз.

Левам — не поспішати, Рибам — другий шанс

Для Левів поворотним стане 30 листопада, коли Паллада перейде в прямий рух. Давно бажаний новий початок нарешті стане можливим, однак астрологиня закликає не братися за все одразу. Пауза допомогла Левам зрозуміти, чого вони насправді хочуть, і тепер вони зможуть уникнути імпульсивних рішень. За прогнозом, удача супроводжуватиме їх до початку січня.

Риби отримають можливість переграти ситуації вересня та жовтня, коли ретроградна Венера вже перебувала у Скорпіоні. Її повернення в цей знак 4 грудня відкриє сприятливі можливості для подорожей і стосунків, але за умови, що Риби зроблять висновки з минулого.

«Перестаньте думати, що важкий шлях має найбільший сенс. Або що токсичний партнер — це той, кого ви втратили», — наголошує астрологиня.

Овнам нові можливості в кар'єрі та стосунках принесе Меркурій, який 6 грудня перейде у Стрілець і залишиться там більшу частину місяця. Роуз переконана, що цей знак готовий до ризику й не повинен більше погоджуватися на менше, ніж заслуговує.

«Єдине, що вас коли-небудь стримувало, — це ви самі, Овне», — зазначає Роуз.

Не всі астрологи такі оптимістичні

Астрологиня Адама Сесей, засновниця LilithAstrology.com, оцінює ці транзити стриманіше. За її словами, перебування Венери у Скорпіоні принесе «адаптацію, певні обмеження та уроки щодо фінансів і кохання». Перехід Меркурія у Стрілець, на її думку, може повернути комунікаційні затримки листопадового ретроградного періоду, а конфлікт Меркурія з Марсом у Діві здатен спричинити тертя. Утім, усі зміни цього періоду зрештою відкриють шлях до нових починань, повідомляє Elite Daily.

Овнам Сесей обіцяє в грудні суттєві зрушення в кар'єрі, «але ви маєте бути готові докласти зусиль». Левам вона радить зосередитися на здоров'ї та відпочинку, а Рибам прогнозує новий творчий проєкт чи співпрацю, яка може змінити навіть їхнє джерело доходу.