У храмі Рьоан-дзі понад 200 років використовують простий засіб, який замінює агресивну хімію та допомагає зберегти естетику саду.

Японські садівники вже близько 240 років очищують від моху доріжки й плити без агресивної хімії та електроінструментів. Їхній інструмент — звичайний білий оцет. Метод, який, за даними видання, з'явився 1782 року в садах кіотського храму Рьоан-дзі, тепер дедалі активніше переймають французькі власники садів, повідомляє Mon jardin ma maison.

Дія засобу пов'язана з його хімічним складом. Таке пояснення дає дослідниця ботаніки Токійського університету Мей Чен.

«Оцтова кислота змінює pH небажаного моху, не пошкоджуючи довколишніх рослин, якщо наносити її обережно», — зазначає Чен.

Схема проста: 5-відсотковий розчин наносять на ділянки з мохом, чекають годину, а потім делікатно прочищають щіткою. За словами дослідниці, результат помітний не лише в зовнішньому вигляді ділянки.

«Я бачила сади, які змінилися не лише естетично, а й екологічно завдяки цьому методу. Саме м'якість цього підходу надає йому по-справжньому японського духу», — наголошує Мей Чен.

Сам храм Рьоан-дзі колись був заміською віллою аристократа, а дзен-буддійським храмом став 1450 року. Його сад, створений приблизно в середині XV століття, відомий у світі як зразок каре-сансуй, тобто «сухого пейзажу»: 15 каменів у п'яти групах на білому гравії, зазначено на сайті міської адміністрації Кіото.

Оцет має зворотний бік

Британський головний садівник Том, який консультує читачів, визнає, що білий оцет справді токсичний для моху. На твердих поверхнях і стінах спрей знищує його приблизно за 10 хвилин. Проте фахівець попереджає: засіб може просочитися в ґрунт і зашкодити рослинам, які власник хоче зберегти, пише The Telegraph.

«Якщо ви використовуєте оцет, намагайтеся не застосовувати його там, де ростуть інші рослини, або через 10 хвилин приберіть мох механічно, щоб оцет не просочувався в ґрунт», — радить садівник.

Він також зауважує, що мох стійкий до багатьох магазинних засобів, тому одним із найпростіших способів боротьби вважає ручні граблі. На клумбах мох можна закопувати в ґрунт або вкривати мульчею з компосту, а регулярна обрізка рослин додає ділянці світла й руху повітря.

Бамбукові граблі замість жорстких методів

Японці також не обмежуються оцтом. Бамбуковими граблями або тонкими, часто ручної роботи інструментами вони вибірково й обережно аерують ґрунт лише там, де це потрібно. Такий підхід покращує дренаж, не порушує мікробну рівновагу ґрунту й зберігає ті колонії моху, які прикрашають сад.