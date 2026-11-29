Завдяки цьому кулінарному трюку котлети будуть неймовірно соковитими.

Додавання хумусу в м'ясний фарш допомагає зробити котлети для чизбургерів соковитішими навіть із пісної яловичини, а також додає їм клітковини та смаку. Такий спосіб радять домашні кухарі, повідомляє Tasting Table.

За даними видання, хумус має кілька переваг. Він містить близько 15 грамів харчових волокон на чашку, що зручно для прихильників популярного тренду на збільшення клітковини в раціоні. Крім того, паста утримує вологу в м'ясі, тож для котлет можна брати менш жирну яловичину без ризику отримати сухий бургер.

Базовий рецепт простий: перед смаженням у фарш вмішують приблизно пів чашки хумусу. Підійде як домашній, так і магазинний. За бажанням до м'яса додають сушені трави, дрібно нарізану цибулю, спеції або панірувальні сухарі.

Смак починається з пасти

Автор матеріалу радить відштовхуватися від смаку самого хумусу. Це вдалий спосіб використати залишки пасти, яка почала підсихати в холодильнику, але також привід поекспериментувати з незвичними варіантами.

Зокрема, до бургерів добре пасує хумус із карамелізованою цибулею, яка й сама по собі вдало поєднується з м'ясом. Ще одна вдала знахідка — хумус із маринованими огірками з кропом. Видання зазначає, що підійде майже будь-який різновид, однак залежно від вибору рецепт, імовірно, доведеться трохи підлаштувати під смак.

Що покласти на булку

Найочевидніша начинка для такого чизбургера — той самий хумус, намазаний на булку: він підсилить смак і додасть ще трохи клітковини. Решту інгредієнтів варто підбирати під обраний різновид пасти.

Наприклад, до хумусу з печеним червоним перцем радять пікантний козячий сир, який урівноважить солодкість. До варіанту з печеним часником краще підійде щось гостріше та свіже, як-от айолі з лимоном.