Під час дослідження схилів гори Шарп науковці виявили незвичні кристалічні пластинки, походження яких досі залишається загадкою для фахівців NASA.

Марсохід NASA Curiosity виявив на схилах гори Шарп кристалічні утворення, що нагадують картопляні чипси, і науковці поки не знають, як вони сформувалися. Їх помітили під час буріння породи в точці, яку команда місії назвала «Наска», повідомляє Daily Mail.

Знімок зробили 7 листопада о 14:07 за UTC камерою MAHLI, встановленою на кінці роботизованої руки марсохода. На фото видно тонкі світлі вигнуті пластинки серед червонувато-бурого ґрунту.

Лазер, нічна зйомка і мініатюрна лабораторія

Ділянка біля «Наски» стала об'єктом окремої дослідницької кампанії. Про те, чим вона особлива, розповів старший науковий співробітник Інституту космічних наук Вільям Фарранд у блозі місії.

«Це територія, для якої характерна корінна порода з дископодібними (або, якщо тлумачити вільно, схожими на картопляні чипси) кристалічними утвореннями. Ключовим завданням було краще охарактеризувати ці об'єкти у формі чипсів», — зазначає Фарранд.

Зразки, отримані під час буріння, передали на прилад SAM. Паралельно ChemCam досліджував окремі кристали, зокрема утворення «Ахі Веремос» і «Колка». Команда також запланувала нічну зйомку кристалів із білими та ультрафіолетовими LED-лампами камери MAHLI, після чого Curiosity мав залишити ділянку й повернутися на південний маршрут, пише NASA Science.

ChemCam — це лазер на щоглі марсохода, який випаровує крихітні ділянки породи, а світло від них розкриває хімічний склад. SAM нагріває зразки й аналізує гази, що виділяються. На момент публікації блогу цей аналіз ще тривав, тож склад «чипсів» досі невідомий. Curiosity працює в кратері Гейла з 2012 року, а з 2014-го поступово підіймається на гору Шарп заввишки близько 5 км, повідомляє IFLScience.

Інопланетяни і Pringles

Знахідка викликала жваве обговорення в соцмережі X. Деякі користувачі сумніваються в природному походженні утворень.

«Форми на кшталт цієї просто так не з'являються. Це не кристали і не наслідок ерозії. Схоже на щось виготовлене, вкрите пилом і брудом», — написав один із дописувачів.

Інші сприйняли новину з гумором. «NASA витратило мільярди на пошуки розумного життя на Марсі лише для того, щоб дізнатися, що інопланетяни останні 3 мільярди років їли Pringles і використовували всю планету як свій особистий смітник», — пожартував ще один користувач.