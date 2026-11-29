Марсохід NASA Curiosity виявив на схилах гори Шарп кристалічні утворення, що нагадують картопляні чипси, і науковці поки не знають, як вони сформувалися. Їх помітили під час буріння породи в точці, яку команда місії назвала «Наска», повідомляє Daily Mail.
Знімок зробили 7 листопада о 14:07 за UTC камерою MAHLI, встановленою на кінці роботизованої руки марсохода. На фото видно тонкі світлі вигнуті пластинки серед червонувато-бурого ґрунту.
Лазер, нічна зйомка і мініатюрна лабораторія
Ділянка біля «Наски» стала об'єктом окремої дослідницької кампанії. Про те, чим вона особлива, розповів старший науковий співробітник Інституту космічних наук Вільям Фарранд у блозі місії.
«Це територія, для якої характерна корінна порода з дископодібними (або, якщо тлумачити вільно, схожими на картопляні чипси) кристалічними утвореннями. Ключовим завданням було краще охарактеризувати ці об'єкти у формі чипсів», — зазначає Фарранд.
Зразки, отримані під час буріння, передали на прилад SAM. Паралельно ChemCam досліджував окремі кристали, зокрема утворення «Ахі Веремос» і «Колка». Команда також запланувала нічну зйомку кристалів із білими та ультрафіолетовими LED-лампами камери MAHLI, після чого Curiosity мав залишити ділянку й повернутися на південний маршрут, пише NASA Science.
ChemCam — це лазер на щоглі марсохода, який випаровує крихітні ділянки породи, а світло від них розкриває хімічний склад. SAM нагріває зразки й аналізує гази, що виділяються. На момент публікації блогу цей аналіз ще тривав, тож склад «чипсів» досі невідомий. Curiosity працює в кратері Гейла з 2012 року, а з 2014-го поступово підіймається на гору Шарп заввишки близько 5 км, повідомляє IFLScience.
Інопланетяни і Pringles
Знахідка викликала жваве обговорення в соцмережі X. Деякі користувачі сумніваються в природному походженні утворень.
«Форми на кшталт цієї просто так не з'являються. Це не кристали і не наслідок ерозії. Схоже на щось виготовлене, вкрите пилом і брудом», — написав один із дописувачів.
Інші сприйняли новину з гумором. «NASA витратило мільярди на пошуки розумного життя на Марсі лише для того, щоб дізнатися, що інопланетяни останні 3 мільярди років їли Pringles і використовували всю планету як свій особистий смітник», — пожартував ще один користувач.