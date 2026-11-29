Кулінари пояснили, як правильно смажити цибулю, щоб вона розкрила свій аромат і солодкість, не перетворюючись на гірку масу.

Цибулю для засмажки слід готувати на середньому або помірно слабкому вогні. Тоді вона встигає розм'якнути й розкрити аромат. Надто сильний жар підрум'янює її ззовні, але залишає недоготовленою всередині, а пригоріла цибуля стає гіркою та може зіпсувати смак усієї страви, повідомляє Știrile ProTV.

Для засмажки достатньо однієї-двох ложок олії. Вона має бути гарячою, але не диміти. Щіпка солі допомагає цибулі віддати воду. Сковорідку варто брати з товстим дном, яке рівномірно розподіляє тепло, а шматочки нарізати однакового розміру, щоб дрібні не згоріли раніше, ніж розм'якнуть великі.

Тривалість обсмажування залежить від нарізки, кількості та сили вогню. Через 2–4 хвилини цибуля стає м'якшою і блискучою, за 5–10 хвилин набуває напівпрозорості, а за 10–15 хвилин стає золотистою. Для супів, рагу й соусів зазвичай вистачає м'якої та прозорої цибулі, а карамелізація може тривати від 30 до 60 хвилин і довше.

Вода замість зайвої олії

Якщо цибуля починає прилипати, не обов'язково доливати олію. Достатньо зменшити вогонь, додати одну-дві ложки води й перемішати лопаткою, поки рідина не випарується. Втім, гіркоти вже пригорілої цибулі вода не прибере, а надлишок рідини змусить цибулю варитися, а не смажитися.

Серед поширених помилок також називають додавання цукру, адже цибуля містить природні цукри і з ним швидше пригоряє. Часник радять класти наприкінці, бо він готується значно швидше. Варто враховувати й те, що після вимкнення вогню цибуля ще трохи доходить від тепла сковорідки.

Кулінари радять не поспішати

Справжню карамелізовану цибулю швидко не приготувати: на це потрібно щонайменше пів години, часто близько години. Харчова сода справді пришвидшує процес, але перетворює цибулю на зеленкувату кашу з хімічним присмаком, а додатковий цукор лише робить її надто солодкою, пише Serious Eats.

Шеф-кухар каліфорнійського ресторану Dry Creek Kitchen Шейн Макенлі вказує на типову помилку домашніх кухарів, які намагаються скоротити процес.

«Дуже багато людей готують карамелізовану цибулю на надто сильному вогні, і весь колір, який вони отримують, — це просто від підрум'янювання, а не від справжньої карамелізації. Так ви не розвиваєте й близько тієї солодкості», — наголошує Макенлі в коментарі Yahoo.