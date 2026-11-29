Експертка з етикету пояснила, чому старанне застеляння ліжка може лише додати клопоту власникам оселі замість того, щоб допомогти їм.

Гостям, які ночували в чужому домі, не обов'язково старанно застеляти ліжко перед від'їздом, адже господарі здебільшого одразу відправляють постільну білизну в пральну машину. Таку думку висловила експертка з гостинності, лайфстайл-інфлюенсерка та засновниця The Page Edit Анна Пейдж, повідомляє Martha Stewart.

За її словами, ідеально розправлені шари та підгорнуті краї все одно доведеться розбирати вже за кілька хвилин після того, як гість зачинить за собою двері. Тому старанність у цьому випадку не завжди означає реальну допомогу.

«Щойно мої гості йдуть, я все одно знімаю постіль і перу все, тож ніколи не очікую, що ліжка будуть застелені», — зазначає Пейдж.

Ба більше, складне заправлення простирадла лише додає господарям роботи, адже його доведеться розбирати, попереджає експертка.

Легкий порядок замість ритуалу

Пейдж радить обмежитися мінімальним наведенням ладу, якого достатньо, щоб кімната виглядала доглянутою. Варто також зібрати свої речі, звільнити поверхні, винести сміття та переконатися, що нічого не забуто.

«Простого прибирання, на мою думку, завжди достатньо. Підтягніть ковдру, покладіть декоративні подушки назад на ліжко — і все!» — наголошує вона.

Водночас багато залежить від стосунків із господарями. Близькі родичі, як-от сестри чи мама Пейдж, можуть самі випрати й знову застелити білизну. Натомість гостям, які гірше знають дім і звички власників, краще прибрати лише за собою й не чіпати решту.

«Я радше хотіла б, щоб ви посиділи трохи довше за кавою, ніж намагалися відтворити ліжко, у яке лягали», — переконана Пейдж.

Інша думка: ліжко як знак поваги

Експертка з етикету Елейн Свонн дотримується іншого погляду й зараховує незастелене ліжко до поширених помилок гостей. Утім, знімати білизну наприкінці візиту, на її думку, не потрібно: це правило вона вважає застарілим. Господарі можуть узятися за прання не одразу, тож охайно застелене ліжко позбавить їх неприємного видовища, пише Good Housekeeping.

«Навіть якщо ви не застеляєте ліжко у себе вдома, це дає господарю знати, що ви дбаєте про його простір», — каже Свонн.