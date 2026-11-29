Перший тиждень зими стане часом важливих рішень для всіх знаків зодіаку: астрологи назвали сприятливі дні та попередили про небезпечну п'ятницю.

Діви упродовж тижня з 30 листопада до 6 грудня багато працюватимуть заради своїх цілей, а Стрільцям доведеться відкласти зустріч. Про це йдеться в гороскопі, опублікованому виданням Newsweek România. Перший тиждень зими астрологи називають часом важливих рішень для всіх знаків зодіаку.

Для Дів початок грудня вдалий для давно очікуваних змін. Однак їм радять вчасно зупинитися, щоб вихідні не перетворилися на суцільне прибирання. Сприятливими днями для цього знака названо 1, 2 і 5 грудня.

Стрільцям варто приділити більше уваги своєму захопленню. Наприкінці тижня в їхньому графіку має залишитися вільний час на випадок зміни планів, адже важливу зустріч чи розмову доведеться перенести. Найкращі дні для Стрільців – 30 листопада та 2 грудня.

Спільна деталь прогнозу для всіх дванадцяти знаків: 4 грудня, п'ятниця, позначене як несприятливий день. У цей день астрологи радять уникати суперечок, сварок із рідними та зайвих витрат.

Робота, родина і відпочинок

Овни зможуть повернутися до давно відкладеного проєкту, а Водолії знайдуть підтримку для ідеї, яку самі вважали незвичною. Водоліям також радять фіксувати домовленості письмово і розподіляти завдання, щоб уся робота не лягла на їхні плечі.

Близнюкам і Левам рекомендують делегувати частину справ колегам і родичам. Ракам слід на початку тижня впорядкувати пріоритети, а на вихідних вони можуть влаштувати вечірку чи піти на романтичне побачення.

Тельцям прогнозують повернення до відкладеного сімейного питання: варто уважно вислухати близьких і не чекати, що ті самі про все здогадаються. Терезам радять нарешті поговорити з людиною, з якою давно хотіли зустрітися, і спокійно, з огляду на бюджет, обирати подарунки.

Час для власних бажань

Скорпіонам час згадати про бажання, які вони відкладали заради чужих прохань, і почати з простого: улюбленого заняття, зустрічі або походу в театр. Козерогам радять ретельно обдумувати плани, перш ніж ними ділитися, і не перетворювати кожну вільну годину на робочу.

Риби на початку тижня можуть обговорити зміни, яких прагнуть на роботі. Вихідні їм варто присвятити новим враженням – подорожам, виставкам чи виставам – і не скасовувати власних планів без вагомої причини.