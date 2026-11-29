Велика кількість упаковки від посилок створює ідеальні умови для розмноження щурів, мишей та тарганів у вашому помешканні.

Картонні коробки від посилок, які накопичуються в оселях під час Black Friday та перед Різдвом, можуть стати ідеальним місцем для гнізд щурів, мишей, тарганів і лусочниць. Фахівці з боротьби зі шкідниками радять позбуватися такої упаковки одразу після розпакування, повідомляє Daily Express.

За оцінкою пакувальної компанії DH Smith, лише в пікові періоди покупок британці генерують близько 300 тисяч тонн такого відходу. Взимку проблема загострюється: з похолоданням гризуни частіше шукають прихисток у будинках.

Джером Фіннеган, керівний директор компанії Fieldmotion, що розробляє програмне забезпечення для фахівців із дезінсекції та дератизації, закликає власників помешкань і підприємств бути пильними, адже різні види шкідників знаходять у стосах коробок щось своє.

«Картон – це магніт для поширених шкідників у будинках і на підприємствах. Миші та щури бачать у ньому м'який матеріал, який легко подрібнити, щоб звити гніздо. Таргани люблять тісні пласкі простори, а лусочниці процвітають у шарах гофрованих коробок», – наголошує Фіннеган.

«П'ятизірковий готель» для гризунів

Ребра всередині гофрованого картону утримують тепло й працюють як утеплювач, а щури та миші перегризають матеріал на підстилку для потомства. Крім того, виробники часто використовують клей на основі кукурудзяного крохмалю, який слугує шкідникам легкодоступною їжею.

Експерти радять не залишати коробки в коридорах, вітальнях чи шафах на кілька днів. Покупки варто одразу розпаковувати, а упаковку складати надворі й відразу викидати у вуличний контейнер для переробки. Якщо біля збереженої упаковки регулярно трапляються послід, погризені кути або комахи, слід негайно все перевірити чи викликати фахівців, поки шкідники не розплодилися.

Де ховаються гнізда

Миші зазвичай облаштовують гнізда в темних, тихих і захищених місцях – шухлядах, шафах, на горищах, у підвалах, порожнинах стін і коробках для зберігання речей. Гніздо має вигляд нещільної кулі діаметром близько 10–15 см зі шматків паперу, картону, тканини чи утеплювача. Домові миші розмножуються швидко: за сприятливих умов вони можуть давати від п'яти до десяти виводків на рік, пише Martha Stewart.

Боб Гілберт, ентомолог компанії Blue Sky Pest Control, радить прибирати з дому зайві коробки, папір і тканини, щоб зробити його менш привабливим для гризунів. «Тримайте гаражі, шафи, комори та шафки, якими рідко користуєтеся, в порядку. Зменшення безладу також полегшує виявлення ознак активності», – зазначає Гілберт.