Президентка клінінгової компанії Алісія Соколовські розповіла, у яких випадках гаряча вода лише шкодить посуду та як правильно видаляти жир.

Жирні каструлі та сковорідки слід мити теплою або гарячою водою: у холодній чи ледь теплій воді жир не розчиняється, а засіб для миття посуду працює гірше. Водночас є випадки, коли краще обрати холодну воду. Про це розповіла Алісія Соколовські, президентка та співгенеральна директорка клінінгової компанії Aspen Clean, повідомляє Martha Stewart.

Жир є напівтвердою речовиною і погано змішується з водою. Висока температура розтоплює застиглий жир і відділяє залишки олії, тож мийний засіб може їх обволокти й розщепити.

«З холодною водою жир лише твердне й чіпляється ще сильніше, тож ви безкінечно трете, часто без особливого успіху. Саме тому, якщо ви колись пробували помити сковороду одразу після смаження бекону, здається, що основну роботу виконує гаряча вода», — зазначає Соколовські.

Ледь тепла вода зазвичай лише розмазує жир по поверхні посуду, і миття забирає більше сил, ніж потрібно.

«Коли ви використовуєте теплу або гарячу воду, вона розм'якшує жир і полегшує його відділення від поверхні. Це дає вашому засобу для миття посуду шанс зробити свою роботу», — наголошує експертка.

Водночас Соколовські попереджає, що розтоплений жир не варто зливати в раковину, бо це може спричинити проблеми з каналізацією та шкодить довкіллю. Надлишок жиру краще стерти до миття.

Коли холодна вода працює краще

Перший виняток стосується посуду, який ще не встиг охолонути після приготування. Якщо налити гарячу воду в розпечену сковороду, вона може деформуватися, особливо якщо має антипригарне покриття. Чавунній сковороді такий перепад температур із часом може пошкодити захисний шар. Тому посуд варто спершу охолодити або сполоснути холодною водою.

Другий виняток стосується білкових забруднень, наприклад запеченого яйця. Холодна вода не дає білку ще міцніше пригоріти до поверхні, тому такий посуд краще спершу сполоснути холодною водою. Якщо ж на ньому є і жир, Соколовські радить після цього залишити його на кілька хвилин у теплій мильній воді й лише потім чистити.

Кеті Салліван із Cleaning Institute of America також радить мити посуд чистою гарячою водою і дотримуватися дозування засобу, вказаного на етикетці. За її словами, рясна піна лише показує, що у воді ще є мийний засіб, але не гарантує кращого результату. Посуд із жирними, запеченими чи пригорілими залишками вона рекомендує приблизно 15 хвилин замочувати в теплій воді з мийним засобом, пише TODAY.